Bayer Inc. procède au rappel volontaire au Canada de certains produits en vaporisateur de marque TINACTIN® en raison de la présence de benzène

MISSISSAUGA, ON, le 1er oct. 2021 /CNW/ - Bayer Inc. procède volontairement au rappel de six lots non périmés de produits en vaporisateur de marque TINACTIN® au Canada (numéros de lot commençant par TN) à l'échelle des consommateurs en raison de la présence de benzène dans certains échantillons des produits. Le benzène n'est un ingrédient d'aucun des produits de Produits de santé grand public de Bayer. Il est important de noter que la décision de Bayer de procéder volontairement au rappel de ces produits est une mesure prise par précaution et que les concentrations décelées ne devraient pas avoir de conséquences néfastes pour la santé des consommateurs.

Déclaration des risques : Le benzène est classé comme un carcinogène humain. L'exposition au benzène peut se faire par inhalation, par la bouche ou par la peau. Selon la durée et le niveau de l'exposition, le benzène peut causer des cancers comme la leucémie et le cancer du sang de la moelle osseuse, ainsi que d'autres maladies sanguines, pouvant être mortels. Du benzène issu de sources naturelles et d'activités humaines est présent dans l'environnement. Tous les humains de la planète sont exposés au benzène par de multiples sources et voies, notamment par inhalation, par la peau et par la bouche. À ce jour, aucun effet indésirable lié à ce rappel n'a été signalé à Bayer.

Les produits en vaporisateur de marque TINACTIN® visés par le rappel sont les antifongiques en vente libre suivants :

Lot Date de

péremption Nom du produit DIN CUP TN00089 31/10/2021 Poudre désodorisante en

aérosol Tinactin Chill DIN 02319276 056219135644 TN0053X 31/8/2022 Poudre désodorisante en

aérosol Tinactin Chill DIN 02319276 056219135644 TN0044M 30/4/2023 Vaporisaeur liquide Tinactin

Chill DIN 02319314 056219134722 TN003J0 28/2/2022 Poudre en aérosol Tinactin DIN 00576050 068800181268 TN0057M 31/8/2022 Poudre en aérosol Tinactin DIN 00576050 068800181268 TN00798 28/2/2023 Poudre en aérosol Tinactin DIN 00576050 068800181268

Le problème ne touche pas la crème TINACTIN® ni aucun autre produit de Bayer.

Tous les produits rappelés sont présentés en bombes aérosols. Ils ont été distribués aux États-Unis, à Porto Rico, au Canada et au Mexique par l'entremise de divers canaux de vente au détail.

Bayer a mis ses distributeurs et détaillants au courant de la situation et pris des dispositions pour le retour de tous les produits visés par le rappel volontaire. Les consommateurs qui ont en leur possession des produits touchés doivent les mettre au rebut convenablement. Pour poser des questions et demander un remboursement, les consommateurs peuvent communiquer avec le Centre d'appels concernant le rappel de Bayer de 8 h à 20 h par téléphone au 1-888-473-8012 ou par courriel à [email protected].

Les consommateurs devraient communiquer avec leur médecin ou un autre professionnel de la santé s'ils ont des questions ou des préoccupations, ou en cas de problème lié à l'utilisation des produits antifongiques en aérosol touchés. Les effets indésirables ou problèmes de qualité associés à l'utilisation de ces produits peuvent aussi être signalés au Centre d'appels concernant le rappel de Bayer.

Santé Canada a été informée de ce rappel volontaire.

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et la nutrition. Ses produits et services visent à contribuer à l'épanouissement des gens et de la planète tout en soutenant les efforts déployés pour surmonter les défis de taille que présentent la croissance et le vieillissement de la population mondiale. Bayer souscrit au principe de développement durable et de retombées positives de ses activités. En même temps, le groupe vise à accroître sa capacité bénéficiaire et à apporter de la valeur grâce à l'innovation et à l'expansion. La marque Bayer est reconnue partout dans le monde pour la fiabilité et la qualité de ses produits. Lors de l'exercice financier de 2020, le groupe comptait environ 100 000 employés et a réalisé des ventes de 41,4 milliards d'euros. Les dépenses en recherche et développement, avant effets exceptionnels, ont été de 4,9 milliards d'euros. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.bayer.ca.

SOURCE Bayer Inc.

Renseignements: Bayer Inc., Service des communications, [email protected]

Liens connexes

http://www.bayer.ca