Bayer appuie le programme Après la cloche et le programme de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le Nord de Banques alimentaires Canada.

En 2022, les employés ont amassé plus de 27 000 $ grâce à deux campagnes internes.

Depuis 2018, les dons des employés et de l'entreprise ont totalisé près de 900 000 $.

Plus de 2 000 kg d'articles non périssables ont également été remis à des banques alimentaires locales cette année.

MISSISSAUGA, ON, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Les efforts de collecte de fonds nationaux de Bayer Canada en 2022 ont permis d'amasser plus de 120 000 $ pour les programmes d'alimentation des enfants et de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le Nord de Banques alimentaires Canada.

Conformément à la vision « Santé sans faim » de l'entreprise, les employés de Bayer ont fait d'importants dons grâce à deux campagnes internes afin d'appuyer le programme Après la cloche et le programme de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le Nord de Banques alimentaires Canada.

Bayer fait don de plus de 120 000 $ à Banques alimentaires Canada (Groupe CNW/Bayer Inc.)

En avril, les employés de Bayer ont fait part de leurs repas d'enfance préférés, tout en remettant plus plus de 11 000 $ en dons pour s'assurer que les enfants confrontés à l'insécurité alimentaire puissent vivre la même expérience, grâce au programme Après la cloche. La campagne automnale ThanksForGiving de l'entreprise a permis de recueillir plus de 16 000 $ ainsi que plus de 2 000 kg d'aliments non périssables dans le cadre d'un défi de construction. Ces aliments sont donnés par l'intermédiaire des principaux sites de Bayer.

Bayer égale les contributions des employés de 2022 avec un don de 95 000 $ à Banques alimentaires Canada. Depuis 2018, Bayer et ses employés ont remis près de 900 000 $ en dons à Banques alimentaires Canada.

« Nous avons un groupe d'employés passionnés qui veulent aider leurs collectivités par tous les moyens possibles, déclare Alok Kanti, président-directeur général de Bayer Canada. Je suis fier des efforts de nos employés et heureux de soutenir l'excellent travail de nos partenaires de Banques alimentaires Canada pour relever le défi croissant de la faim au Canada. »

« Nous sommes ravis de poursuivre cette relation avec Bayer, nous savons que leurs employés partagent notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim, précise Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Le soutien reçu est plus important que jamais et nous sommes extrêmement reconnaissants de notre partenariat et du fait que les employés de Bayer continuent d'ouvrir leur porte-monnaie et leur garde-manger pour soutenir généreusement les banques alimentaires au Canada. »

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et la nutrition. Ses produits et services visent à contribuer à l'épanouissement des gens et de la planète tout en soutenant les efforts déployés pour surmonter les défis de taille que présentent la croissance et le vieillissement de la population mondiale. Bayer souscrit au principe de développement durable et de retombées positives de ses activités. En même temps, le groupe vise à accroître sa capacité bénéficiaire et à apporter de la valeur grâce à l'innovation et à l'expansion. Bayer est reconnue partout dans le monde pour la fiabilité et la qualité de ses produits. Lors de l'exercice financier de 2021, le groupe comptait environ 100 000 employés et a réalisé des ventes de 44,1 milliards d'euros. Les dépenses en recherche et développement avant effets exceptionnels s'élevaient à 5,3 milliards d'euros. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.bayer.ca.

Au sujet de Banques alimentaires Canada

La mission de Banques alimentaires Canada consiste à soulager la faim aujourd'hui et à prévenir la faim demain en collaboration avec un réseau pancanadien de banques alimentaires. Depuis 40 ans, les banques alimentaires s'effocent d'aider les Canadiens vivant une insécurité alimentaire. Selon notre Bilan-Faim 2022, plus de 4 500 banques alimentaires et organismes communautaires s'unissent pour servir leurs voisins les plus vulnérables qui, en mars de cette année, ont effectué près de 1,5 million de visites auprès de ces organismes. Dans les dix dernières années, notre réseau a collecté et remis plus de 1,4 milliard de livres de denrées alimentaires et Banques alimentaires Canada a partagé près de 168 millions de dollars en fonds pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer les capacités locales, tout en prônant la réduction du recours aux banques alimentaires. Notre vision est claire : bâtir un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez foodbankscanada.ca.

Pour un complément d'information, consultez les sites www.bayer.ca et www.foodbankscanada.ca.

