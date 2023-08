CALGARY, AB, le 8 août 2023 /CNW/ - La division Crop Science de Bayer a annoncé qu'Antoine Bernet a été nommé chef national de Crop Science Canada et est entré en fonction le 1er août dernier. Il dirige maintenant plus de 550 employés répartis dans plusieurs sites partout au pays, que ce soit en administration, en recherche et en production. Il est également membre de l'équipe de direction de Bayer en Amérique du Nord pour Crop Science.

Antoine Bernet a été nommé chef national de Crop Science Canada et est entré en fonction le 1er août dernier (Groupe CNW/Bayer Inc.)

« La réputation des activités de Crop Science au Canada n'est plus à faire au sein de Bayer, que ce soit à l'échelle mondiale ou de l'industrie. Mon affectation au Canada pour diriger cette organisation dynamique est une excellente occasion pour moi des points de vue personnel et professionnel, souligne Antoine Bernet, chef national de Crop Science Canada. Je suis impatient de contribuer à relever encore davantage les pratiques et les produits agricoles durables et novateurs, en tirant parti de mon expérience mondiale, ainsi que de la vaste expertise et de l'engagement des organisations locales envers les producteurs canadiens. »

M. Bernet a entamé sa carrière chez Bayer il y a plus de 20 ans, et en 2005, il s'est joint à la division Crop Science. Plus récemment, il était le chef national de Crop Science en Pologne, dans les pays baltes, en République tchèque et en Slovaquie. Il a également occupé des postes de direction dans les secteurs des ventes et de la commercialisation. Au cours de sa carrière chez Bayer, il a su stimuler une croissance exceptionnelle et mettre en œuvre des initiatives de transformation accélérées et efficaces qui ont grandement contribué à l'agriculture. Son objectif est d'adopter une approche visionnaire comparable au Canada.

« Au cours des prochaines années, je veux continuer à faire progresser la croissance canadienne axée sur la transformation. Pour ce faire, nous devons nous concentrer également sur nos employés et nos clients, explique M. Bernet. L'équipe canadienne est très engagée et déterminée à offrir à nos clients des solutions optimales pour qu'ils produisent plus, tout en renforçant leurs pratiques déjà durables. Nous disposons d'innovations en matière de semences et de traits, de produits de protection des cultures et d'exploitation agricole numérique pour les applications d'aujourd'hui et de demain. Ces innovations profiteront grandement aux producteurs du pays, qui exploitent leurs cultures dans un climat unique et un paysage diversifié. »

M. Bernet succède à Al Driver, ancien chef national de Crop Science Canada, qui partira à la retraite à la fin de l'année. Au cours de l'été, M. Driver a soutenu la transition de M. Bernet, puis continuera de se concentrer sur des projets spéciaux au sein de Crop Science en Amérique du Nord, et ce, jusqu'à la fin de l'année.

M. Driver a commencé sa carrière en 1985 comme représentant chez Bayer et les sociétés qu'elle a remplacées. Depuis, il a occupé des postes de direction en ventes, en commercialisation et en développement des affaires, avant d'être nommé chef national de la division Crop Science de Bayer au Canada, en 2015. Au cours de son mandat, les activités canadiennes ont connu une croissance importante. Le Canada est devenu le premier pays au monde à exécuter l'intégration commerciale.

À propos de Bayer Crop Science Canada

Au Canada, Bayer Crop Science offre aux agriculteurs un vaste choix de solutions adaptées avec un portefeuille de produits intégrés en protection des cultures et en traitement des semences, en biotechnologie végétale et solutions en agriculture numérique. La division Crop Science, un des meilleurs employeurs canadiens, compte plus de 550 employés qui sont répartis dans 22 sites partout au pays, que ce soit en recherche, en reproduction, en production ou en administration. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cropscience.bayer.ca/fr-CA.

SOURCE Bayer Inc.