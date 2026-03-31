OTTAWA, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ - Commission canadienne des droits de la personne

Pour souligner la Journée internationale de visibilité transgenre, Charlotte-Anne Malischewski, présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, déclare ce qui suit :

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de visibilité transgenre, la Commission canadienne des droits de la personne réaffirme son engagement envers chaque personne trans, bispirituelle et non binaire et de toutes les personnes de diverses identités de genre au Canada.

Chaque personne au Canada a le droit de vivre en toute sécurité en exprimant son authenticité, sans peur, sans représailles et sans haine. Les personnes trans et les personnes de diverses identités de genre méritent d'être respectées dans leur milieu de travail, dans leurs communautés et dans les occasions où elles obtiennent des services essentiels comme du soutien à l'emploi, des soins de santé et le logement.

Ces droits sont au cœur des valeurs qui définissent le Canada. Pour être fort et inclusif, un pays doit défendre les droits de la personne et la dignité de chacun et chacune, sans exception. Quand une menace plane sur les droits des personnes trans et des personnes de diverses identités de genre, les progrès réalisés par le Canada en matière d'égalité et de justice sont aussi menacés.

Nous reconnaissons les générations de personnes trans, de personnes de diverses identités de genre et de défenseurs de droits qui ont fait preuve d'assez de courage et de leadership pour faire progresser les droits et les protections au Canada, même si ces progrès restent menacés.

En cette journée de visibilité, la Commission canadienne des droits de la personne demande à toute la population canadienne de rejeter toutes les formes de haine et de prendre position en faveur de la dignité et de l'humanité des personnes trans et des personnes de diverses identités de genre. Si nous considérons que la compassion est une valeur nationale, il faut faire le nécessaire pour qu'elle devienne une réalité pour chaque personne, surtout compte tenu de la haine dont nous sommes témoins de nos jours.

Ensemble, par notre responsabilité et notre action collectives, nous pouvons contribuer à bâtir un Canada où les droits de la personne sont respectés et où chaque personne peut vivre dans toute son authenticité.

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SOURCE Commission canadienne des droits de la personne

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