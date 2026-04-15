OTTAWA, ON, le 15 avril 2026 /CNW/ -

Charlotte-Anne Malischewski, présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, déclare ce qui suit :

La Commission canadienne des droits de la personne publie aujourd'hui son Rapport annuel 2025 au Parlement, dans lequel elle souligne le fait que le respect des droits de la personne doit être au centre des mesures que prend le Canada pour affronter l'une des plus difficiles et importantes périodes de son histoire.

Les bouleversements géopolitiques et économiques d'une ampleur sans précédent, la montée inquiétante de la haine, des inégalités de revenus à des niveaux records et la crise du coût croissant de la vie ont ensemble placé le Canada à un tournant historique. Or, juste au centre de tout cela reposent les droits de la personne de la population canadienne.

En 2025, le premier ministre Mark Carney a déclaré que « Nos valeurs doivent maintenant être défendues. C'est ce que nous faisons, et les Canadiens sont prêts à le faire. »

Le respect des droits de la personne doit être l'une des valeurs fondamentales pour lesquelles nous nous battons. Cela est d'autant plus vrai en période d'adversité.

Voilà pourquoi la Commission canadienne des droits de la personne a continué, en 2025, d'appliquer les protections relatives aux droits de la personne au Canada en vertu de cinq lois fédérales, dont la coordination était assurée au sein d'un même régime fédéral de protection des droits de la personne. Voilà pourquoi nous avons continué de nous prononcer pour faire progresser les droits de la personne au Canada, dont le droit au logement, le droit à un salaire égal et équitable, le droit de vivre dans un pays exempt d'obstacles et le droit de vivre à l'abri de la discrimination. Voilà pourquoi nous avons représenté l'intérêt public dans d'importantes affaires de droits de la personne soumises à des tribunaux canadiens et avons mis en lumière des enjeux nouveaux et émergents de droits de la personne. Voilà pourquoi nous améliorons nos services afin d'aider les Canadiennes et les Canadiens à comprendre leurs droits et à obtenir justice.

Dans l'ensemble de nos mandats et de nos responsabilités en 2025, nous avons souligné le fait qu'un Canada véritablement fort est un Canada où chaque personne se sent à sa place -- dans son milieu de travail, dans son accès à des services vitaux et dans les moments du quotidien où les droits de la personne ont le plus d'importance. C'est là où le Canada peut se démarquer en ce moment, en tant que leader parmi les nations démocratiques et en tant qu'exemple à suivre à l'échelle du monde.

Vous trouverez des renseignements détaillés dans notre Rapport annuel 2025 au Parlement de la Commission canadienne des droits de la personne, qui a été déposé à la Chambre des communes et au Sénat à la fin mars 2026.

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SOURCE Commission canadienne des droits de la personne

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