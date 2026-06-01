OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - Pour souligner le lancement de la Semaine nationale de l'accessibilité, Christopher T. Sutton, commissaire à l'accessibilité, Charlotte-Anne Malischewski, présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, et Marie-Josée Houle, défenseure fédérale du logement, déclarent ce qui suit :

En cette Semaine nationale de l'accessibilité, nous célébrons le leadership, l'esprit d'innovation et les contributions des personnes en situation de handicap. Cette journée est l'occasion de renouveler notre engagement en faveur d'un Canada plus fort et plus accessible, où personne n'est laissé pour compte. Un Canada plus fort passe d'abord par une conception inclusive.

La conception inclusive profite aux personnes à toutes les étapes de leur vie et contribue à renforcer les communautés, à améliorer l'efficacité des institutions et à obtenir de meilleurs résultats pour tout le monde. Lorsque l'accessibilité est intégrée dès le départ, il est possible d'éviter les obstacles avant même qu'ils ne se présentent.

Alors que le Canada fait face à des pressions liées à l'abordabilité, à la croissance démographique et à des investissements majeurs dans le logement et les infrastructures, il faut saisir cette occasion importante - et assumer cette responsabilité - pour veiller à ce qu'aucun nouvel obstacle ne soit érigé dans ce pays pour les générations à venir. L'accessibilité dès la conception doit être une priorité à mesure que nous bâtissons des communautés pour l'avenir.

Des initiatives telles que Maisons Canada et la future commission d'examen sur le logement accessible représentent une occasion importante d'intégrer plus profondément l'accessibilité dans les politiques, la planification et les investissements en matière de logement, et ce, dès le départ. Nous ne pouvons plus nous permettre de considérer l'accessibilité comme une réflexion après coup.

L'accessibilité dès la conception doit façonner non seulement nos communautés physiques et notre environnement bâti, mais aussi nos services et nos milieux de travail. Elle renforce les institutions et les services publics en permettant à chaque personne de participer pleinement et d'accéder aux soutiens essentiels dans la dignité. Elle renforce les milieux de travail en éliminant les obstacles à l'emploi, à l'avancement et à l'entrepreneuriat, libérant ainsi le talent, l'innovation et la croissance économique. Elle renforce les communautés en améliorant les transports, les communications, les systèmes numériques, la culture et la participation civique, afin que tout le monde puisse contribuer pleinement à chaque étape de la vie.

Le commissaire à l'accessibilité, la Commission canadienne des droits de la personne et la défenseure fédérale du logement invitent les gouvernements, les institutions et les communautés à agir de concert et à tirer parti des expériences vécues et des points de vue variés des personnes en situation de handicap afin de mettre en place des solutions inclusives.

Lorsque le Canada est accessible dès sa conception, il en ressort plus fort.

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SOURCE Commission canadienne des droits de la personne

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