Bâtir un Canada fort en investissant dans les infrastructures nécessaires pour construire plus de logements à Kinkora

MUNICIPALITÉ RURALE DE KINKORA, PE, le 6 août 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF) vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

Aujourd'hui, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement fédéral de plus de 620 000 $ pour le projet de développement des infrastructures du lotissement Johnston, dans le cadre du FBCF. Cet investissement permettra d'étendre les services de gestion des eaux usées et des eaux pluviales nécessaires pour soutenir l'aménagement d'un nouveau secteur résidentiel pour la population croissante de la municipalité rurale de Kinkora.

Le projet consiste à planifier et à construire environ 1,5 km de nouvelles conduites d'égout, plus de 700 mètres de conduites d'eaux pluviales, 50 regards, 20 puisards et 2 bassins de rétention des eaux pluviales qui seront intégrés aux réseaux existants.

Ce projet de développement permettra d'aménager 29 nouveaux lots résidentiels qui pourront accueillir jusqu'à 78 logements supplémentaires, notamment des maisons unifamiliales, des duplex, des triplex, un complexe pour aînés de 10 unités et trois immeubles d'appartements de 8 unités chacun.

Une fois terminé, le projet contribuera à libérer des terrains jusqu'alors non constructibles afin d'offrir des logements à plus forte densité et de répondre à la croissance démographique ainsi qu'aux besoins en logement de la collectivité.

Le FBCF est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Notre gouvernement bâtit les infrastructures dont les Canadiens dépendent au quotidien et je suis fier de voir cet investissement se concrétiser ici à Kinkora. Ce financement destiné au projet de développement des infrastructures du lotissement Johnston aidera à construire les logements nécessaires pour répondre aux besoins de l'ensemble de cette communauté en pleine croissance et de toutes les personnes qui y ont élu domicile. »

L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Malpeque

« Les collectivités rurales de l'Île-du-Prince-Édouard sont le moteur de l'économie et, sans le soutien des gouvernements fédéral et provincial pour des projets comme celui du développement de Johnston Lane, la croissance de Kinkora et de sa région ne pourrait avoir lieu. »

Robert Duffy, maire, Municipalité rurale de Kinkora

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 623 176 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et la contribution de la Municipalité rurale de Kinkora s'élève à 717 764,60 $.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les demandeurs autochtones et territoriaux peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre dans le cadre du volet de prestation directe jusqu'au 12 août 2026. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale, s'il y a lieu.



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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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