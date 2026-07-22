Bâtir un Canada fort en investissant dans les parcs du quartier Newton

SURREY, BC, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de créer des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure dans tout le pays pour soutenir la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation au changement climatique.

À cette fin, Sukh Dhaliwal, député de Surrey Newton, a annoncé un investissement fédéral qui pourra atteindre 11 millions de dollars pour améliorer les installations sportives du Newton Athletic Park et du parc Unwin, dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Grâce aux améliorations, le Newton Athletic Park offrira un espace sécuritaire doté d'un nouveau terrain de sport de gazon artificiel permettant aux membres de la communauté de jouer tout au long de l'année, d'un éclairage écoénergétique le long de la piste de marche et de nouveaux courts de tennis éclairés pour avoir plus d'occasions d'utiliser les lieux et favoriser un mode de vie actif.

Au parc Unwin, les aménagements prévus comprennent un terrain multisports couvert, un nouveau pavillon équipé de sanitaires et de vestiaires, une zone de loisirs pour les jeunes, une piste de vélo avec station de gonflage, ainsi que de nouveaux terrains de pickleball, de tennis et de basket-ball. Parmi les autres équipements, citons de nouveaux sanitaires dans la partie nord, une aire où les chiens peuvent être sans laisse, un réseau élargi de sentiers, davantage de places de stationnement et des points d'accès au parc améliorés. Toutes ces améliorations créent un espace plus inclusif et plus accessible où les membres de la communauté peuvent pratiquer leurs loisirs et se retrouver.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de mettre en place les infrastructures sur lesquelles les Canadiens comptent au quotidien. L'investissement annoncé aujourd'hui pour des infrastructures récréatives à Surrey aidera à créer des espaces communautaires accueillants, accessibles et dynamiques où les gens peuvent être dehors pour profiter de leur temps libre. Les enfants y pratiqueront des sports, les voisins y marcheront ensemble, les familles s'y réuniront pour passer du temps à l'extérieur. Ces investissements aident à rendre les parcs locaux plus accueillants, pour en profiter et être actifs tout au long de l'année. »

Sukh Dhaliwal, député de Surrey Newton

« Le parc Unwin et le Newton Athletic Park sont tous deux des espaces communautaires importants qui profitent aux résidents et attirent des visiteurs de toute la région. Ces investissements permettront d'offrir aux gens plus d'occasions d'être actifs et favoriseront les liens communautaires, la santé et le bien-être. Nous remercions le gouvernement du Canada de nous aider à mettre en place dans les parcs les équipements dont notre communauté en pleine croissance a besoin, et qui renforceront la résilience et la qualité de vie des résidents pour de nombreuses années. »

Brenda Locke, mairesse de la Ville de Surrey

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 11 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et la contribution de la Ville de Surrey s'élève à 16,5 millions de dollars.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures, puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Dans le cadre du volet de prestation directe, les demandeurs de communautés autochtones et territoriales peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre jusqu'au 12 août 2026.

Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones.

Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Laura Baziuk, Spécialiste des relations avec les médias, Ville de Surrey, 236-808-5264, [email protected]