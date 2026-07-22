Bâtir un Canada fort en investissant dans le Complexe récréatif Bob-MacQuarrie

OTTAWA, ON, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, le ministre Gregor Robertson et la députée Marie-France Lalonde, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 6,3 millions de dollars pour le Complexe récréatif Bob-MacQuarrie à Orléans dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le projet consiste à aménager un nouveau gymnase pleine grandeur pouvant être divisé pour accueillir diverses activités, une aire d'accueil et de service à la clientèle, des vestiaires et des toilettes accessibles, ainsi qu'un espace de rangement pour l'équipement. Le projet vise également à améliorer l'accessibilité dans l'ensemble du complexe récréatif. En créant des espaces récréatifs plus inclusifs et plus polyvalents, cet investissement permettra aux résidents de tous âges et de toutes capacités de demeurer actifs, de socialiser et de participer pleinement à la vie communautaire.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord bâtir des collectivités fortes. Le gouvernement du Canada bâtit des infrastructures à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations. Il investit dans des projets d'infrastructure qui favorisent le développement de collectivités plus fortes, plus sûres et mieux reliées partout au pays. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de construire les infrastructures dont les Canadiens dépendent au quotidien. L'investissement annoncé aujourd'hui pour le Complexe récréatif Bob-MacQuarrie à Orléans permettra à cet établissement de mieux répondre aux besoins croissants de notre communauté en matière de loisirs. Grâce à l'aménagement d'un nouveau gymnase, ce projet élargira l'accès aux programmes et aux services de loisirs, aidant ainsi les résidents à rester actifs, à socialiser et à participer pleinement à la vie communautaire pendant de nombreuses années. »

Maire-France Lalonde, députée d'Orléans

« Orléans est l'une des collectivités qui connaissent la croissance la plus rapide à Ottawa, et des investissements comme celui-ci permettent de s'assurer que nos quartiers se développent avec les espaces dont les résidents ont besoin pour se rassembler, demeurer actifs et renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour cet important investissement dans le complexe récréatif Bob-MacQuarrie. Ce nouveau gymnase offrira davantage d'occasions aux résidents de tous âges et de toutes capacités de participer à des programmes de loisirs, de se réunir avec leurs voisins et de profiter d'une installation qui répond aux besoins de notre communauté en pleine croissance. »

Mark Sutcliffe, maire de la Ville d'Ottawa

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 6 324 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les demandeurs autochtones et territoriaux peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre dans le cadre du volet de prestation directe jusqu'au 12 août 2026.

Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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