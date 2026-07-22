Avis aux médias : Annonce concernant les infrastructures et le logement au Nunavut

IQALUIT, NU, July 22, 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce concernant les infrastructures et le logement en présence de l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, de l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, de Lori Idlout, députée du Nunavut, de l'honorable George Hickes, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nunavut, de l'honorable Cecile Lyall, ministre responsable de la Société d'habitation du Nunavut, de Paul Irngaut, vice-président de Nunavut Tunngavik Incorporated, ainsi que Solomon Awa, maire d'Iqaluit.

Date : Jeudi 23 juillet 2026

Heure : 9 h 30 (HE)

Lieu : Centre aquatique d'Iqaluit

900, Niaqunngusiariaq

Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Katrina Krawec, Directrice par intérim des politiques et de la planification, Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nunavut, 867-975-5354, [email protected]; Annie Thomlinson, Directrice des communications, Nunavut Tunngavik Incorporated, [email protected]