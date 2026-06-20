Bâtir un Canada fort en investissant dans les infrastructures de traitement des eaux usées de la MR de Saint-Laurent

SAINT-LAURENT, MB, le 20 juin 2026 /CNW/ - Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé un investissement fédéral de plus de 1,2 million de dollars pour l'agrandissement et l'amélioration de l'étang d'épuration de la Municipalité rurale de Saint-Laurent dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le projet consiste à agrandir et à améliorer l'étang d'épuration des eaux usées de la collectivité en augmentant la capacité de traitement, en modernisant les infrastructures de traitement des eaux usées et en mettant en œuvre des mesures pour renforcer la protection de l'environnement et la conformité réglementaire.

Ces améliorations contribueront à réduire le risque de débordements d'eaux usées, à protéger les ressources en eau et les terres agricoles locales, à fournir des services d'assainissement fiables aux résidents et à soutenir les futurs projets de construction résidentielle à Saint‑Laurent.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de construire les infrastructures dont les Canadiens dépendent chaque jour. L'investissement annoncé aujourd'hui pour le projet d'agrandissement et d'amélioration de l'étang d'épuration de Saint-Laurent aidera à protéger les ressources en eau locales, à fournir des services de traitement des eaux usées fiables aux résidents et à veiller à ce que la collectivité dispose des infrastructures nécessaires pour soutenir de futurs projets immobiliers. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La MR de Saint-Laurent est reconnaissante d'avoir obtenu cet important financement. Notre conseil municipal et notre administration ont travaillé sans relâche au cours des quatre dernières années pour concrétiser ce projet d'envergure. Grâce à ce financement fédéral et à la collaboration de la province du Manitoba, nous pouvons maintenant prendre des mesures appropriées pour assurer une atténuation adéquate de nos préoccupations concernant les eaux usées. Ce projet contribuera également à soutenir la croissance future de notre municipalité grâce à de nouveaux projets résidentiels ainsi qu'au développement d'entreprises et de terrains. Je tiens personnellement à vous remercier pour cette possibilité au nom de notre collectivité. Merci et megweetch. »

Richard Chartrand, préfet de la Municipalité rurale de Saint-Laurent

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 231 798 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre par l'intermédiaire du portail en ligne jusqu'au 15 juillet 2026 et jusqu'au 12 août 2026 pour les demandeurs autochtones et territoriaux. Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.



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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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