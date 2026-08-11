Bâtir un Canada fort en investissant dans la station de pompage sanitaire de la rue William

NORTH MIDDLESEX, ON, le 11 août 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, le gouvernement fédéral investit jusqu'à 3,8 millions de dollars dans le projet d'agrandissement de la station de pompage sanitaire de la rue William dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le projet consiste à moderniser les infrastructures de traitement des eaux usées desservant les collectivités d'Ailsa Craig et de Nairn afin de répondre aux besoins liés à la croissance démographique, au vieillissement des installations et à l'augmentation de la pression exercée sur les réseaux existants. Les travaux de modernisation comprennent des améliorations à la station de pompage de la rue William, au bâtiment d'entrée, à la conduite de refoulement et à la station de traitement des eaux usées d'Ailsa Craig.

Une fois terminé, le projet permettra d'accroître la capacité de traitement des eaux usées, de soutenir la croissance résidentielle prévue, d'assurer le respect des exigences environnementales et de fournir des infrastructures fiables pour répondre aux besoins à long terme des collectivités.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord bâtir des collectivités fortes. Le gouvernement du Canada bâtit des infrastructures à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations. Il investit dans des projets d'infrastructure qui favorisent le développement de collectivités plus fortes, plus sûres et mieux reliées partout au pays. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce financement nous donne les bases dont nous avons besoin pour soutenir notre croissance future tout en continuant à offrir des services de grande qualité à nos résidents. »

Brian Ropp, maire de North Middlesex

« Cet investissement permettra de renforcer les infrastructures essentielles, de soutenir la construction de nouveaux logements et de veiller à ce que North Middlesex soit prête à poursuivre sa croissance tout en continuant à offrir des services fiables aux résidents. »

Samuel Shannon, directeur des infrastructures et des opérations et directeur municipal intérimaire

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 850 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et la contribution du gouvernement provincial s'élève à 5 500 000 $.





À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets :



Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans;



Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux;



Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.





Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.





Les demandeurs autochtones et territoriaux peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre dans le cadre du volet de prestation directe jusqu'au 12 août 2026.





Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale, le cas échéant.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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