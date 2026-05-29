COALDALE, AB, le 29 mai 2026 /CNW/ - Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de plus de 1,8 million de dollars dans le projet de collecteur sanitaire principal de la 16e Avenue dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Les travaux consistent à augmenter la taille de la conduite d'égout sanitaire de la 16e Avenue, du côté ouest de Coaldale, en la remplaçant par une conduite maîtresse de 600 mm. Cette conduite de plus grand diamètre augmentera la capacité d'acheminement des eaux usées et améliorera l'efficacité du réseau en réduisant le débit, les infiltrations et les risques de refoulement.

En plus d'offrir aux résidents des services fiables de traitement des eaux usées, le projet permettra de soutenir la croissance future de la municipalité de Coaldale, notamment en matière de développement résidentiel et commercial.

La planification exhaustive et la phase de conception étant maintenant terminées, les travaux de construction devraient commencer ce printemps.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Coaldale est en pleine croissance, et comme de nombreuses collectivités de l'Alberta, elle a besoin d'infrastructures qui peuvent suivre le rythme. C'est pourquoi nous investissons dans les services de traitement des eaux usées dont Coaldale a besoin pour accroître sa capacité en vue de sa croissance future et de soutenir la réalisation de nouveaux projets résidentiels, commerciaux et industriels. Grâce au Fonds pour bâtir des collectivités fortes, le nouveau gouvernement du Canada contribue à bâtir des collectivités plus fortes, une province de l'Alberta plus forte et un Canada plus fort. »

L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée d'Edmonton-Centre

« Ce projet vise à doter Coaldale des infrastructures dont elle a besoin pour répondre aux besoins des résidents actuels et soutenir la croissance future. En augmentant la capacité d'acheminement des eaux usées le long de la 16e Avenue, nous renforçons une partie importante de nos infrastructures souterraines tout en aidant à préparer le secteur ouest de notre collectivité à de futurs développements résidentiels et commerciaux. Nous remercions le gouvernement du Canada de s'être associé à la Municipalité pour la réalisation de cet important projet. »

Jack Van Rijn, maire de la Municipalité de Coaldale

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 817 500 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et la Municipalité de Coaldale investit également 1 817 500 $ dans le projet.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent trouver de plus amples renseignements sur la façon de soumettre leur déclaration d'intérêt initiale pour des projets prêts à être mis en chantier sur la page Web du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire. Conformément à la Loi sur les priorités provinciales (C-18) , les projets approuvés en Alberta doivent recevoir l'autorisation du ministère des Affaires municipales de l'Alberta avant qu'un accord puisse être conclu avec les municipalités. Le financement fédéral ne peut être accordé qu'une fois cette autorisation obtenue.



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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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