LOS ANGELES, le 8 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau, et la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, ont fait aujourd'hui la déclaration conjointe suivante concernant l'établissement d'un avenir durable, résilient et équitable grâce à l'atteinte des Objectifs de développement durable:

« Depuis notre rencontre de 2018 à Lima, le monde a changé. La pandémie de COVID-19 et les crises économique et financière qui l'ont suivie ont révélé des fissures et des lacunes du système qu'il nous faut maintenant aborder. Les millions de personnes qui tombent dans la pauvreté pour la première fois en près d'un quart de siècle; les inégalités qui s'accentuent à l'intérieur des pays et entre ces derniers; les phénomènes climatiques dévastateurs, les progrès limités en matière d'égalité des sexes; la montée des conflits et de l'instabilité dans le monde; la lente pandémie de résistance aux antimicrobes ainsi que la crise alimentaire qui émergent sont des indicateurs que nous ne pouvons pas continuer comme avant.

« En tant que coprésidents du groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable (ODD) du Secrétaire général des Nations Unies, nous sommes d'avis que le Programme de développement durable d'ici 2030 nous offre une voie d'espoir vers un monde meilleur qui sera à la fois plus durable, plus équitable et plus prospère. Toutefois, la mise en œuvre du Programme de développement durable d'ici 2030 va demander une augmentation des efforts, une grande détermination et un attachement renouvelé à l'égard de la solidarité internationale. En tant que champions de ce programme, nous constatons des domaines où nous, en tant que dirigeants de pays des Amériques, devons nous efforcer d'accélérer les progrès et d'atteindre notre objectif en matière de développement durable. Nous devons améliorer l'éducation publique et les soins de santé pour un plus grand nombre de gens, et créer l'espace politique pour le faire.

« Nous devons laisser plus de place aux voix des jeunes, des femmes et des filles dans toute leur diversité, des peuples autochtones, des personnes en situation de handicap et d'autres groupes marginalisés qui demandent d'être entendus et respectés. Sans eux, nous n'atteindrons pas les ODD.

« Les démocraties solides dotées d'institutions résilientes qui assurent la protection et le respect des droits de la personne et libertés fondamentales, et qui favorisent le dynamisme des sociétés civiles sont essentielles en vue de créer un avenir meilleur pour tout le monde. Nous appelons les dirigeants des Amériques à travailler ensemble afin de fournir aux parlementaires, à la société civile et aux dirigeants communautaires les outils nécessaires pour sensibiliser et mobiliser les citoyens en vue d'accélérer les progrès en matière d'ODD.

« Par ailleurs, nous devons veiller à ce que nos institutions internationales travaillent dans l'intérêt de tout le monde. Nous devons particulièrement nous assurer qu'elles répondent aux besoins des gens les plus vulnérables et les plus touchés par les nouvelles difficultés liées à la crise climatique et le surendettement provoqué par la pandémie. Comme coprésidents, nous sommes résolus à travailler de concert avec les Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales et régionales pour veiller à ce que la réponse internationale aux défis qui se présentent à nous tienne compte de ces vulnérabilités spécifiques.

« Des partenariats diversifiés sont la pierre angulaire du développement durable. Nous devons mieux aligner toutes les sources de financement sur les ODD, y compris celles des banques multilatérales de développement, du secteur privé et des organisations philanthropiques.

« Bon nombre d'entre nous dans les Amériques sont conscients des effets dévastateurs de l'élévation du niveau de la mer causée par les changements climatiques et des répercussions catastrophiques des tempêtes tropicales et des intempéries sur nos pays et nos populations. Le risque existentiel que représentent les changements climatiques ne peut être ignoré. Le financement de mesures qui permettront d'accroître la résilience des habitants de notre région aux premières lignes de la crise climatique est une nouvelle priorité essentielle. Et nous devons tous contribuer à atténuer la crise en bâtissant un avenir plus vert où nous concilions les considérations économiques et environnementales, assurons la transition du monde vers des sources d'énergie plus propres, préservons les terres, les océans et la biodiversité et mobilisons l'épargne privée et les nouvelles technologies respectueuses de l'environnement.

« Nous soutenons la prise de mesures ambitieuses pour mettre en œuvre l'Accord de Paris et appelons les dirigeants à redoubler d'efforts pour trouver l'ingrédient qui manquait jusqu'ici : le financement pour le climat. Nous encourageons nos citoyens et les jeunes à nous demander des comptes, notamment en favorisant l'adoption, l'élargissement et l'intégration régionale de la tarification du carbone afin d'accélérer les efforts d'atténuation des changements climatiques et de contribuer au financement des efforts de reconstruction à la suite d'événements liés au climat.

« Les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés sont complexes et interreliés. Notre réponse à la pandémie et à la crise financière mondiale précédentes montre clairement que nous pouvons être à la hauteur des grandes catastrophes. Les ODD visent des défis encore plus vastes, mais qui évoluent plus lentement, et nous devons accorder une plus grande attention à ces défis. Des mesures audacieuses et novatrices et une réflexion à long terme s'imposent. Les cinq piliers du Programme à l'horizon 2030 résument bien ce constat : si nous investissons dans les personnes, favorisons les partenariats et protégeons la planète, nous pourrons instaurer la paix et la prospérité. Nous vous invitons à faire preuve d'ambition, à proposer vos idées les plus brillantes et à déployer vos meilleurs efforts pour nous aider à réaliser les ODD et à bâtir un monde meilleur pour tous. »

