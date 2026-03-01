Avis d'ébullition en vigueur à compter du 1er mars 2026 dans un secteur de Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Pointe-Claire et Saint-Laurent

MONTRÉAL, le 1er mars 2026 /CNW/ - Un avis d'ébullition a été décrété dans un secteur touchant les villes de Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Pointe-Claire et de l'arrondissement de Saint-Laurent. Cette mesure, qui implique environ 200 adresses, est due à une intervention sur le réseau d'eau.

SECTEURS VISÉS PAR L'AVIS D'ÉBULLITION

Pour visualiser le secteur touché par l'avis d'ébullition, cliquez sur le lien suivant : https://experience.arcgis.com/experience/6e74e58714024d99b08aeface0ffb251?org=CSC

CONSIGNES

Les résidents et résidentes du secteur touché par l'avis d'ébullition doivent faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer ou de l'utiliser pour se brosser les dents. L'eau potable non bouillie peut toutefois être utilisée pour des soins d'hygiène ou autres usages domestiques.

Cette consigne est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Dès que la situation sera rétablie, un avis de retour à la normale sera émis.

Pour plus de renseignements, la population est invitée à consulter Montreal.ca ou à communiquer avec le 311.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source et renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]