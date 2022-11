ST. JOHN'S, NL, le 9 nov. 2022 /CNW/ - L'industrie de la pêche est depuis longtemps une source importante de croissance et de développement économique au Canada atlantique, en particulier dans les collectivités autochtones et côtières. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'appuyer cette industrie et de continuer à innover, tout en maintenant une pêche écologiquement durable et des écosystèmes marins en bonne santé.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a clôturé le Sommet sur les phoques de deux jours, qui a réuni des partenaires autochtones, l'industrie de la pêche commerciale, des représentants provinciaux et territoriaux, ainsi que d'autres intervenants et experts.

Durant le Sommet, les participants ont tenu des discussions productives sur l'exploration de nouvelles possibilités d'expansion des produits canadiens du phoque sur les marchés d'exportation, l'importance de la chasse au phoque pour les communautés autochtones, et sur la réduction des lacunes dans les données concernant les populations de phoques. Les participants ont entendu des experts en sciences et en gestion des pêches, des aînés autochtones, des experts de l'industrie et le Groupe de travail sur la science des phoques de l'Atlantique.

En concluant le Sommet, la ministre Murray a indiqué que Pêches et Océans Canada a lancé un appel ouvert de propositions de projets afin d'accroître notre compréhension des milieux océaniques et d'eau douce, y compris le rôle des phoques dans l'écosystème.

« Le Sommet sur les phoques a approfondi notre compréhension des possibilités et des défis liés aux phoques, une ressource naturelle abondante et durable. Notre gouvernement s'est engagé à travailler avec ses partenaires autochtones et l'industrie pour maintenir les marchés existants pour les produits canadiens du phoque, et appuyer l'innovation dans le développement de nouveaux produits et marchés au pays, et dans le monde. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Un petit nombre seulement de phoques est chassé chaque année au Canada . Ces phoques sont transformés en divers produits, y compris des biens alimentaires et des vêtements.

. Ces phoques sont transformés en divers produits, y compris des biens alimentaires et des vêtements. Les peuples autochtones du Canada ont un droit protégé par la Constitution de chasser des mammifères marins, y compris des phoques.

