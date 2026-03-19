TORONTO, le 19 mars 2026 /CNW/ - Pour que nos collectivités puissent croître et soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements, il faut investir dans des projets d'infrastructure de base visant par exemple le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau, les routes locales et les ponts. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, la première dans le cadre du nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes, c'est exactement ce que fait le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Gregor Roberton, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Olivia Chow, mairesse de Toronto, et Michael Atlas, avocat général de la Toronto Transit Commission, ont annoncé l'octroi d'un financement fédéral de plus de 183 millions de dollars à la Ville de Toronto pour l'exercice 2025-2026 dans le cadre de ce qui sera le volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Grâce à l'allocation annoncée aujourd'hui, le gouvernement du Canada contribue à améliorer le transport en commun et à le rendre plus accessible dans le cadre de projets comme le programme Easier Access de la Toronto Transit Commission, qui permettra d'améliorer des stations de métro en y ajoutant des ascenseurs et des portes accessibles, ainsi qu'en améliorant la signalisation et le système d'orientation.

Au cours des prochaines semaines, de plus amples détails seront annoncés concernant le Fonds pour bâtir des collectivités fortes, qui comprend trois grands volets :

Le volet provincial et territorial , qui fournira 17,2 milliards de dollars sur 10 ans pour soutenir des projets et des priorités en matière d'infrastructure. Cela comprend les infrastructures destinées au logement, les infrastructures destinées aux soins de santé ainsi que celles des collèges et des universités. Par l'entremise de ce volet, 5 milliards de dollars sur trois ans seront consacrés spécifiquement au financement des infrastructures de soins santé, dont l'objectif sera d'améliorer des infrastructures de soins de santé, notamment des hôpitaux, des salles d'urgence et des centres de soins intensifs.

, qui fournira 17,2 milliards de dollars sur 10 ans pour soutenir des projets et des priorités en matière d'infrastructure. Cela comprend les infrastructures destinées au logement, les infrastructures destinées aux soins de santé ainsi que celles des collèges et des universités. Le volet de la prestation directe , qui fournira 6 milliards de dollars pour soutenir les projets d'importance régionale, l'adaptation aux changements climatiques et les infrastructures communautaires. Cela pourrait inclure des projets de production et de stockage d'énergie propre, des mesures de protection contre les inondations, ainsi que la création de nouveaux espaces communautaires et récréatifs.

, qui fournira 6 milliards de dollars pour soutenir les projets d'importance régionale, l'adaptation aux changements climatiques et les infrastructures communautaires. Cela pourrait inclure des projets de production et de stockage d'énergie propre, des mesures de protection contre les inondations, ainsi que la création de nouveaux espaces communautaires et récréatifs. Le volet communautaire, qui fournira 27,8 milliards de dollars pour les routes locales, les ponts, les infrastructures liées à l'eau et les centres communautaires, afin de mettre en place des infrastructures de base et d'aider les villes et les municipalités à croître. Ce volet correspond au Fonds pour le développement des collectivités du Canada existant, qui sera transféré vers ce nouveau fonds afin de simplifier les initiatives du gouvernement en matière d'infrastructure.

Ensemble, nous bâtirons un Canada fort en renforçant les infrastructures, le logement et le transport en commun sur lesquels les Canadiens comptent chaque jour.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par créer des collectivités fortes. Nous investissons dans de nouveaux projets d'infrastructure visant à améliorer le transport en commun, à soutenir le logement et à favoriser le développement de collectivités bien reliées. Notre investissement à Toronto renforce notre engagement à bâtir de manière audacieuse, à bâtir solide et à bâtir ensemble. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour le financement accordé au titre du FDCC, qui nous aide à moderniser la TTC et à rendre notre réseau de transport en commun plus accessible et plus fiable. J'ai réalisé des investissements records pour accroître les niveaux de service de la TTC et effectuer des réparations nécessaires, sans augmenter les tarifs, et notre partenariat solide avec le gouvernement fédéral nous permet d'aller encore plus loin. Ensemble, nous nous engageons à rendre le transport en commun plus abordable, plus sûr et plus fiable, ce qui favorise la construction de logements et la croissance économique dans notre ville. »

Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Un financement stable et prévisible pour le transport en commun est essentiel à la viabilité de notre réseau, et le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) est un excellent exemple de programme de financement essentiel. Nous savons qu'un réseau de transport en commun fonctionnel est essentiel à la croissance, à la liberté de circulation et à la réduction de la congestion routière. Cet investissement permettra à la TTC d'améliorer le transport en commun pour des millions de navetteurs dans toute la ville de Toronto. »

Jamaal Myers, président du conseil d'administration, Toronto Transit Commission

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Faits en bref

Dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC), qui deviendra le nouveau volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, on versera 26,7 milliards de dollars de financement fédéral entre 2024 et 2034 afin de stimuler les investissements dans les infrastructures de base.

En 2025-2026, 2,5 milliards de dollars ont été versés à 3 700 collectivités canadiennes dans le cadre du FDCC afin de soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure, dont 183 950 774 $ à la Ville de Toronto.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 24,2 milliards de dollars dans tout le pays dans le cadre du FDCC, dont plus de 932 millions de dollars dans la ville de Toronto.

Liens connexes

Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Ville de Toronto : Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) [en anglais seulement]

Budget de 2025

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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