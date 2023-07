TORONTO, le 12 juill. 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui la nomination de Barry Perry à son conseil d'administration. M. Perry entrera en fonction le 1er août 2023. Il siégera au comité d'audit et au comité des ressources humaines.

M. Perry est un cadre accompli possédant une solide expérience dans le domaine des infrastructures de services publics, de la gouvernance d'entreprise, de l'exploitation et de la gestion du risque. Il a consacré les 20 dernières années de sa carrière à Fortis Inc., une société de portefeuille mondiale spécialisée dans les services publics d'électricité, où il a été chef des finances pendant une décennie et président et chef de la direction de 2015 jusqu'à son départ à la retraite à la fin de 2020. M. Perry siège actuellement au conseil d'administration de Capital Power Corporation et de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.

« Nous sommes heureux d'accueillir Barry au sein du conseil d'administration de RBC. Barry est un leader très respecté possédant une vaste expérience dans diverses disciplines, notamment la finance, la gouvernance d'entreprise et la transition énergétique. Son expertise viendra s'ajouter à celle des autres membres de notre conseil, a déclaré Jacynthe Côté, présidente du conseil d'administration de RBC. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur sa contribution à la réalisation des priorités stratégiques de RBC et à la concrétisation de sa vision, qui est de compter parmi les institutions financières les plus respectées et les plus florissantes au monde. »

M. Perry est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'Université Memorial de Terre-Neuve et est membre de l'association des comptables professionnels agréés de Terre-Neuve-et-Labrador. En 2018, il s'est vu décerner le titre de PDG de l'année par l'Atlantic Business Magazine.

Pour en savoir plus sur le conseil d'administration de RBC, veuillez visiter notre site Gouvernance d'entreprise.

