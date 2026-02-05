TORONTO, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Pour célébrer dix années de collaboration dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, Banques alimentaires Canada et Walmart Canada lancent l'édition 2026 de la campagne Luttez contre la faim, amorcez le changement, une collecte de fonds nationale visant à renforcer les banques alimentaires locales et à soutenir les personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire partout au Canada. Du 5 février au 4 mars 2026, les gens au Canada peuvent aider leurs banques alimentaires locales en leur fournissant des fonds, de la nourriture et des articles essentiels dont elles ont grandement besoin en faisant un don en magasin ou en ligne auprès de Walmart Canada.

Pour lancer la 10e édition de cette campagne, Walmart Canada verse 1 000 000 $, montrant encore son engagement à aider les banques alimentaires à répondre à la demande croissante dans les communautés partout au pays.

Depuis son lancement en 2017, la campagne Luttez contre la faim, amorcez le changement est devenue la pierre angulaire du partenariat de longue date entre Banques alimentaires Canada et Walmart Canada. Cette campagne collaborative a contribué à produire des millions de repas pour les banques alimentaires de partout au pays, apportant une aide considérable aux personnes et aux familles au moment où elles en ont le plus besoin.

« Au fil des ans, le soutien indéfectible de Walmart Canada a été une bouée de sauvetage pour les personnes souffrant d'insécurité alimentaire, leur apportant du réconfort en période d'incertitude et leur redonnant l'espoir lorsqu'elles en ont le plus besoin », a déclaré Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « Merci à toute l'équipe de Walmart Canada pour ces 10 années de collaboration dans le cadre de la campagne Luttez contre la faim, amorcez le changement. Votre partenariat au cours de la dernière décennie a eu une incidence significative dans les communautés partout au pays! »

Voici quelques façons faciles de soutenir votre banque alimentaire locale :

Faites un don en magasin à la caisse, en arrondissant votre achat au dollar supérieur et en faisant don de la différence.

Faites un don en ligne.

Faites don de nourriture et d'articles ménagers essentiels dans un magasin Walmart.

Chaque dollar amassé servira à une action locale, et 100 % des fonds sont versés à la banque alimentaire locale jumelée à chaque magasin Walmart.

Grâce au soutien continu offert tout au long de l'année par Walmart Canada aux banques alimentaires, la campagne Luttez contre la faim, amorcez le changement augmente sa portée. Walmart fait partie du Programme de collecte d'aliments auprès des détaillants de Banques alimentaires Canada. Les magasins Walmart se coordonnent avec les banques alimentaires avoisinantes pour faire don des aliments excédentaires. Cette collaboration a permis d'offrir plus de 202 millions de repas à des personnes au Canada qui en avaient le plus besoin.

« La campagne Luttez contre la faim, amorcez le changement est propulsée par la passion de nos partenaires et la générosité de nos clients », a déclaré Rob Nicol, vice-président, Affaires générales et communications. « Cela fait 10 ans qu'ils se mobilisent pour soutenir leur banque alimentaire locale grâce à des collectes de fonds et des dons. Alors que nous marquons ce jalon et célébrons 15 ans de partenariat avec Banques alimentaires Canada, nous sommes extrêmement fiers de continuer d'être présents auprès des communautés partout au Canada. »

Walmart Canada s'est joint au Programme de collecte d'aliments auprès des détaillants de Banques alimentaires Canada en 2011, avec seulement 40 magasins participants et 33 828 kg de denrées données. Aujourd'hui, plus de 400 magasins et installations Walmart y participent, ce qui représente 45 millions de kg de nourriture donnés à des banques alimentaires à l'échelle nationale. La campagne Luttez contre la faim, amorcez le changement augmente ces effets positifs en aidant les banques alimentaires à acheter des denrées fraîches et de longue conservation, tout en soutenant les initiatives de partage des aliments, de distribution et de renforcement des capacités.

Banques alimentaires Canada encourage les Canadiens à participer à la lutte contre la faim en faisant un don à leur magasin Walmart local ou en ligne pour faire une différence significative dans les communautés partout au pays.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les gens en situation d'insécurité alimentaire au Canada. Selon les données du Bilan‑Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires unissent leurs forces pour servir les personnes les plus vulnérables. Cette année, elles ont reçu près de 2,2 millions de visites par mois. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 1 milliard de dollars en aide alimentaire et plus de 275 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale. En s'appuyant sur des recherches de pointe, Banques alimentaires Canada préconise des mesures concrètes aux gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/ pour en savoir plus.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 magasins à l'échelle nationale qui servent 1,5 million de clients chaque jour. La boutique en ligne phare de Walmart Canada, Walmart.ca, est visitée par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Avec plus de 100 000 partenaires, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs au Canada et figure parmi les 10 marques les plus influentes au pays. Walmart Canada a pris un engagement en matière de régénération en mettant l'accent sur l'équité des chances, la durabilité, la communauté, l'éthique et l'intégrité. Depuis 1994, Walmart Canada a amassé plus de 850 millions de dollars pour soutenir les communautés partout au Canada. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à la page walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

