Banques alimentaires Canada nomme Peter Singer au poste de président du conseil d'administration

L'honorable Percy P. Mockler se joint au conseil d'administration; Ryan Bahadur devient vice-président

TORONTO, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de Banques alimentaires Canada a nommé Peter Singer à titre de nouveau président du conseil d'administration, aux côtés du nouveau vice-président Ryan Bahadur, et a accueilli un nouvel administrateur au conseil, l'honorable Percy P. Mockler.

M. Singer est membre du conseil d'administration de Banques alimentaires Canada depuis 2020 et occupait auparavant le poste de vice-président. Aussi président du conseil de Thomas, Large & Singer, il apporte à ce nouveau poste une vaste expérience de l'industrie alimentaire, de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement. La Food Industry Association l'a honoré pour ses contributions à l'industrie avec le Golden Pencil Award.

Membre du conseil d'administration de Banques alimentaires Canada depuis 2022, M. Bahadur continue de contribuer à titre de vice-président du conseil d'administration. M. Bahadur est comptable professionnel agréé (CPA) et occupe actuellement le poste de vice-président, Finances pour Keurig Dr Pepper, Canada, où il dirige toutes les fonctions relatives aux finances et aux technologies de l'information.

L'honorable Percy P. Mockler, sénateur à la retraite et député pendant six mandats à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, s'est joint au conseil d'administration. L'honorable Percy Mockler a été sénateur pendant 15 ans, pendant lesquels il a représenté la province du Nouveau-Brunswick. Il a été président du Comité des finances nationales, du Comité de l'agriculture et de la foresterie et de nombreux autres comités sénatoriaux. Il a toujours été un fervent défenseur de Banques alimentaires Canada sur la Colline du Parlement et a souvent insisté sur les obligations du gouvernement envers les personnes qui vivent dans la pauvreté.

« Avec l'insécurité alimentaire qui a maintenant atteint un sommet sans précédent au Canada, nous sommes reconnaissants d'avoir des personnes comme Peter, Ryan et Percy qui nous aident à apporter des changements significatifs, » affirme Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « Notre conseil d'administration est composé d'administrateurs extraordinaires. Ensemble, ils détiennent une expertise de l'industrie alimentaire, des banques alimentaires, des concepts stratégiques, de la surveillance financière, des politiques gouvernementales et plus encore. Et ils sont tous passionnés par notre mission : un Canada où personne ne souffre de la faim. »

Nous sommes reconnaissants du soutien continu des administratrices et administrateurs de longue date de Banques alimentaires Canada :

Mary-Jo Hewat , présidente sortante du conseil d'administration, première vice-présidente, Ressources humaines et installations, Sagen MI Canada

, présidente sortante du conseil d'administration, première vice-présidente, Ressources humaines et installations, Sagen MI Rosemary McCrie , trésorière, conseillère en finances chez McCrie & Mundy Professional Services

, trésorière, conseillère en finances chez McCrie & Mundy Professional Services David Long , secrétaire du conseil d'administration, chef de la direction de la Greater Vancouver Food Bank

, secrétaire du conseil d'administration, chef de la direction de la Greater Vancouver Food Bank Barbara Gosse , chef de la direction de Trellis Canada

, chef de la direction de Trellis Canada Daman Thable-Rayat, secrétaire générale et conseillère juridique d'Infrastructure Ontario

Dany Hétu, directeur général de Moisson Rive-Sud

Ilya Bahar , partenaire à la retraite de PwC

, partenaire à la retraite de PwC John Bayliss , fondateur et directeur général d'Ascenda Advisors

, fondateur et directeur général d'Ascenda Advisors June Muir , chef de la direction de UHC - Hub of Opportunities

, chef de la direction de UHC - Hub of Opportunities Linda Beairsto , associée chez McCarthy Tétrault et présidente de MT>Align

, associée chez McCarthy Tétrault et présidente de MT>Align Marjorie Bencz , directrice générale de la Banque alimentaire d' Edmonton

, directrice générale de la Banque alimentaire d' Tony Chow , président de la Compagnie d'embouteillage Coke Canada

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les gens en situation d'insécurité alimentaire au Canada. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires unissent leurs forces pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 2 millions de visites par mois. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 1 milliard de dollars en aide alimentaire et plus de 275 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale. En s'appuyant sur des recherches de pointe, Banques alimentaires Canada préconise des mesures concrètes aux gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/ pour en apprendre davantage.

SOURCE Food Banks Canada

Demandes des médias : Banques alimentaires Canada, Debra Quinn, [email protected]