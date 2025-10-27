Le Bilan-Faim 2025 de Banques alimentaires Canada fait état de près de 2,2 millions de visites mensuelles; 1 personne sur 5 qui dépend des banques alimentaires a un emploi.

TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ - La pauvreté et la faim « se normalisent » au Canada. Un nouveau rapport de Banques alimentaires Canada conclut que sans mesures législatives audacieuses, les bénévoles et les dons ne peuvent à eux seuls suivre le rythme de l'augmentation des besoins.

Selon le Bilan-Faim 2025 de Banques alimentaires Canada, la seule étude de recherche englobant les 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires du pays, les visites mensuelles aux banques alimentaires du Canada ont doublé depuis 2019, atteignant près de 2,2 millions de visites en mars 2025 seulement.

Bilan-Faim Canada 2025

Nombre de visites en mars 2025 2,166 millions Variation par rapport à 2024 (%) 5 % Variation par rapport à 2019 (%) 99,4 %

Près de 1 client des banques alimentaires sur 5 (19,4 %) occupe un emploi, comparativement à environ 1 client sur 10 (12,2 %) en 2019.

Le tiers (33 %) des clients des banques alimentaires sont des enfants, ce qui représente près de 712 000 visites mensuelles en 2025, soit une hausse de plus de 300 000 visites mensuelles par rapport à 2019.

2019. Près de 1 ménage sur 4 (23,1 %) qui dépend des banques alimentaires est une famille biparentale, comparativement à 18,8 % en 2019.

Parmi les clients des banques alimentaires, 70 % vivent dans des logements locatifs.

Au Canada, 8,3 % des clients des banques alimentaires sont des aînés, comparativement à 6,8 % en 2019.

Renverser le Bilan-Faim au Canada

« Le Bilan-Faim du Canada progresse sans relâche dans la mauvaise direction », prévient Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada, qui intensifie l'appel à des stratégies ciblées de réduction de la pauvreté et à des mesures urgentes pour aider les travailleurs à faible revenu et les enfants en situation d'insécurité alimentaire, et améliorer l'abordabilité du logement et les soutiens sociaux.

Recommandations de Banques alimentaires Canada en matière de politiques

Stratégies pour réduire de moitié l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030 :

S'attaquer aux causes profondes de la pauvreté : Moderniser le régime d'assurance-emploi en élargissant le soutien aux travailleurs précaires, à la demande et autonomes. Réparer le filet de sécurité sociale désuet du Canada, y compris en bonifiant la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Rendre la vie plus abordable : Investir dans l'offre et la demande de logements, y compris l'aide au loyer. Instaurer une allocation pour l'épicerie et les besoins de base destinée aux Canadiens à faible revenu.

Réduire l'insécurité alimentaire dans le Nord : Remanier Nutrition Nord en partenariat avec les communautés autochtones. Transformer les déductions fiscales existantes pour offrir plus d'allègement financier aux personnes du Nord qui vivent avec un coût de la vie plus élevé.



« Nous pouvons faire de nouveaux choix. Nous pouvons renverser le Bilan-Faim du Canada. Il faut d'abord laisser leur flamme grandir et valoriser le potentiel humain », affirme Kirstin Beardsley. Nous ne pouvons pas bâtir un Canada fort pendant que nos voisins ont faim. Si nous accordons la priorité aux ressources et investissons dans les politiques qui comptent le plus, nous pouvons bâtir un Canada où chacun a accès à la nourriture dont il a besoin pour s'épanouir. Travaillons pour un Bilan-Faim 2026 qui affiche une tendance à la baisse. Engageons-nous à réduire de moitié l'insécurité alimentaire d'ici 2030. Laissez leur flamme grandir. LFG. »

Bilan-Faim régional :

Région Nombre de

visites

mensuelles en

2025 Variation (%)

2024-2025 Variation (%)

2019-2025 Nombre de

visites

mensuelles

d'enfants

en 2025 C.-B. 223 340 -1 % +79,1 % 68 053 Alb. 210 541 +21,8 % +134,4 % 75 968 Sask. 55 310 +4,6 % +48,6 % 20 906 Man.* 64 975 +17,1 % -- 25 047 Ont.** 763 756 +3,7 % +124,9 % 228 689 Qc*** 746 411 +3,5 % +116,2 % 260 419 N.-B. 32 343 0,5 % +45,3 % 10 781 N.-É. 43 421 +10,3 % +69,4 % 14 023 Î.-P.-É. 5 350 -1,6 % +80,8 % 1 757 T.-N.-L. 15 422 +8,3 % +44,1 % 4 700 Territoires**** 4 897 +22,9 % -- 1 428

* Comparaison par rapport à 2019 non accessible en raison des changements apportés à la structure du réseau provincial et aux méthodes de collecte de données. Par rapport à 2021, le Manitoba a affiché une augmentation de 97 %.

** Consultez le rapport Who's Hungry 2025 du Daily Bread Food Bank pour obtenir des données détaillées sur la région du Toronto.

*** Remarque : Bilan-Faim Québec 2025.

**** Comparaison avec les années précédentes non accessible pour tous les territoires, sauf le Yukon, en raison des changements apportés à la méthode d'estimation des données. Le Yukon a affiché une hausse de 3,5 % par rapport à l'année dernière, et de 79,9 % par rapport à 2019.

À propos du Bilan-Faim 2025 de Banques alimentaires Canada

Lancé par Banques alimentaires Canada en 1989, le Bilan-Faim constitue la seule étude nationale sur les banques alimentaires et les autres programmes alimentaires au Canada. Les renseignements fournis dans le rapport dressent un portrait juste des causes profondes de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté au Canada. #BilanFaim2025 #LFG

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les gens en situation d'insécurité alimentaire au Canada. Selon les données du Bilan‑Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires unissent leurs forces pour servir les personnes les plus vulnérables. Cette année, elles ont reçu près de 2,2 millions de visites par mois. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 1 milliard de dollars en aide alimentaire et plus de 275 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale. En s'appuyant sur des recherches de pointe, Banques alimentaires Canada préconise des mesures concrètes aux gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim.

Pour en savoir plus : foodbankscanada.ca/fr/la-faim-au-canada/bilan-faim/.

