La fiche de rendement sur la pauvreté de Banques alimentaires Canada offre une lueur d'espoir et une voie pour réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire

Un rapport national met en lumière l'impact dévastateur de l'aggravation de la pauvreté, de l'augmentation du chômage des jeunes et recommande trois politiques de réduction de la pauvreté afin de bâtir un Canada plus fort.

TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - La pauvreté et l'insécurité alimentaire au Canada ont augmenté de près de 40 % au cours des deux dernières années, ce qui place le Canada à un tournant décisif, selon la fiche de rendement sur la pauvreté 2025 de Banques alimentaires Canada.

La fiche de rendement sur la pauvreté 2025 de Banques alimentaires Canada recommande de prioriser trois stratégies de réduction de la pauvreté qui sont mesurables, pratiques et essentielles.

Le nouveau rapport attribue la note D aux efforts de réduction de la pauvreté du gouvernement du Canada en 2025. Malgré les sombres conclusions du rapport, Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada, affirme que les données mettent également en évidence de nouveaux indicateurs positifs sur lesquels le gouvernement fédéral peut se concentrer pour bâtir un Canada plus fort où personne ne souffre de la faim.

Bien que le rapport offre l'espoir que le Canada soit en train de franchir une étape importante dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, il met également en lumière des tendances qui soulignent la complexité et l'omniprésence de la pauvreté au Canada. Tandis que chaque province et territoire fasse face à des défis uniques, le nouveau rapport confirme qu'à l'échelle nationale, 25,5 % des personnes sont maintenant aux prises avec l'insécurité alimentaire - et le pays rencontre des difficultés à combler les lacunes en matière de chômage des jeunes, d'abordabilité du logement et de soutien social adéquatement financé.

Des signes d'espoir fragiles indiquent qu'il est possible de réduire l'insécurité alimentaire au Canada

« Bien que les gouvernements n'aient pas encore pris de mesures pour faire face à l'ampleur de la crise, les nouveaux programmes - y compris des stratégies ambitieuses de réduction de la pauvreté, des projets pilotes de logements abordables et de nouveaux programmes sociaux comme le Régime canadien de soins dentaires et le Programme national d'alimentation scolaire - sont prometteurs quant à une adoption et une expansion accrues partout au Canada », affirme Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada.

« Grâce à des investissements appropriés à long terme et à des modifications visant à améliorer l'accès, ce genre d'initiatives offre au Canada un avenir nouveau et plus solide », explique-t-elle. « L'analyse de Banques alimentaires Canada montre que, grâce aux efforts collectifs audacieux de tous les gouvernements qui travaillent ensemble, nous pouvons apporter des changements réels et durables. Il est possible de réduire de 50 % l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030 », insiste-t-elle.

Les recommandations politiques de la fiche de rendement sur la pauvreté 2025

La fiche de rendement sur la pauvreté 2025 de Banques alimentaires Canada recommande de prioriser trois stratégies de réduction de la pauvreté qui sont mesurables, pratiques et essentielles:

Canada Note globale Principales constatations Priorisation des

politiques Recommandations D NOTE 2025 Chômage : Note = F

+34 % depuis 2023; les jeunes sont les personnes les plus touchées Insécurité alimentaire : Note = F

25,5 % des ménages ont de la difficulté à se payer de la nourriture (comparativement à 18,4 % en 2023) Progrès législatifs : Note = C « Après des années de difficultés croissantes, le Canada pourrait remonter la pente. Les premiers signes de progrès - y compris l'assouplissement des pressions sur le logement et les nouveaux soutiens sociaux - offrent de l'espoir. » S'engager à réduire de 50 % l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030.





Inscrire dans les lois la production automatique de déclarations de revenus pour débloquer des milliards de dollars en prestations non réclamées pour les Canadiens à faible revenu.



Réviser et moderniser les soutiens pour les travailleurs à faible revenu (l'assurance-emploi et autres programmes)

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les gens en situation d'insécurité alimentaire au Canada. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires unissent leurs forces pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 2 millions de visites par mois. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 1 milliard de dollars en aide alimentaire et plus de 275 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale. En s'appuyant sur des recherches de pointe, Banques alimentaires Canada préconise des mesures concrètes aux gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/ pour en apprendre davantage.

