Banques alimentaires Canada est fier de reconnaître les lauréats des Prix des partenaires 2025

TORONTO, le 8 juin 2026 /CNW/ - Banques alimentaires Canada célèbre les lauréats de ses Prix des partenaires 2025. Chacune de ces organisations a constamment contribué à des progrès significatifs dans la lutte contre la faim au Canada. Ces prix récompensent les partenaires dont la contribution exceptionnelle en matière de produits, de services en nature et de financement renforce les banques alimentaires et les communautés d'un océan à l'autre et fait progresser notre mission commune de soulager la faim aujourd'hui et de prévenir la faim demain.

« À une époque où le besoin de banques alimentaires est plus grand qu'auparavant, nous sommes très reconnaissants envers nos incroyables partenaires qui continuent de se mobiliser et de nous soutenir de manière extraordinaire », a déclaré Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « Près de 2,2 millions de visites sont effectuées dans les banques alimentaires chaque mois, soit plus du double d'il y a à peine six ans. Le leadership et l'engagement de ces partenaires ont une incidence réelle et durable sur les familles et les personnes dans le besoin partout au pays. Nous sommes honorés de travailler à leurs côtés et de profiter de ce moment pour célébrer leur contribution. »

Banques alimentaires Canada est heureux de célébrer les lauréats suivants :

Partenaire de l'année - Produits : Les Producteurs d'œufs du Canada

Les Producteurs d'œufs du Canada ont été choisis Partenaire de l'année 2025 dans la catégorie des produits, en reconnaissance de leur générosité et de leur leadership exceptionnel. Avec la plus grande valeur contributive en matière de produits parmi tous les partenaires, leur soutien a eu une incidence importante et significative, démontrant un engagement ferme à lutter contre l'insécurité alimentaire et à renforcer les communautés partout au Canada. Soutenus par 1 295 producteurs d'œufs et familles agricoles d'un océan à l'autre, les Producteurs d'œufs du Canada se font un devoir depuis longtemps de soutenir les banques alimentaires, y compris celles des régions éloignées du Nord. Grâce à leurs dons continus de millions d'œufs frais à Banques alimentaires Canada, ils permettent aux banques alimentaires de tout le pays d'offrir ce produit de base nutritif, polyvalent et riche en protéines.

Partenaire de l'année - Services en nature : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN)

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) est reconnue pour son partenariat de haut niveau et son soutien en matière de services en nature. Guidé par sa mission de bâtir des communautés plus sûres, plus fortes, plus durables et plus prospères, le CN, grâce à son soutien à notre Réseau national du partage des aliments (SNPA) en matière de financement et de logistique, a aidé à transporter des millions de livres de nourriture d'un océan à l'autre. Ce partenariat a joué un rôle essentiel dans la lutte contre la faim en veillant à ce que les communautés partout au Canada aient un accès fiable à des aliments nutritifs. L'engagement dévoué, l'approche collaborative et le leadership du CN continuent de renforcer l'incidence de Banques alimentaires Canada, ce qui en fait depuis longtemps un partenaire fiable et précieux.

Partenaire de l'année - Financement : Les Compagnies Loblaw limitée

Les Compagnies Loblaw limitée est reconnue comme partenaire financier de l'année 2025 pour sa contribution financière accrue et son engagement constant envers la collecte de fonds au point de vente, soutenu par des idées novatrices qui ont permis d'augmenter considérablement les fonds recueillis. Banques alimentaires Canada est fier de reconnaître Les Compagnies Loblaw limitée en tant que partenaire transformationnel. Grâce à sa collaboration de longue date avec Banques alimentaires Canada, Les Compagnies Loblaw Limitée tient sa collecte de denrées semestrielle, Nourrir plus de familles MC dans les magasins Loblaw participants d'un océan à l'autre. Cet effort à l'échelle nationale joue un rôle essentiel dans le soutien aux banques alimentaires, car il permet de fournir des millions de repas aux communautés partout au Canada. Par l'entremise du Programme de collecte d'aliments auprès des détaillants et d'un soutien intégré dans plusieurs autres canaux, Loblaw a fait preuve de leadership, d'innovation et d'un engagement profond à maximiser l'incidence de ses actions pour les communautés partout au Canada. En plus de son leadership en matière de collecte de fonds, Loblaw contribue à faire une différence tout au long de l'année, grâce à sa participation au Programme de collecte d'aliments auprès des détaillants de Banques alimentaires Canada. En récupérant les excédents d'aliments et d'articles ménagers essentiels dans les magasins locaux et en les redistribuant aux banques alimentaires avoisinantes et aux organismes de récupération alimentaire, Loblaw contribue à réduire le gaspillage alimentaire tout en soutenant les communautés locales.

Partenaire de l'année - Fondation : PepsiCo Foundation

La PepsiCo Foundation est reconnue comme la Fondation de l'année pour souligner son leadership et son engagement à faire progresser les systèmes alimentaires partout au Canada. Grâce à son soutien à Banques alimentaires Canada, la Fondation contribue à accroître l'accès à des aliments nutritifs en renforçant la distribution, en récupérant les surplus de produits agricoles et en améliorant l'efficacité et la portée à long terme des programmes alimentaires locaux. Ensemble, la PepsiCo Foundation et Banques alimentaires Canada aident les banques alimentaires du pays à acheminer infailliblement des aliments nutritifs aux communautés touchées par l'insécurité alimentaire.

Partenaire de l'année - Croissance : Amazon

Amazon est reconnue comme partenaire de l'année 2025 en matière de croissance. Son soutien s'est élargi de façon significative sur plusieurs fronts. Grâce à une offre accrue de services en nature pour notre système national de partage des aliments et notre programme Après la cloche, ainsi qu'à des contributions financières à l'appui des efforts d'intervention d'urgence, Amazon a considérablement accru son impact d'une année à l'autre. Son engagement croissant a permis de veiller à ce qu'un soutien essentiel et rapide soit offert aux communautés au moment où elles en ont le plus besoin. En tant que partenaire de Banques alimentaires Canada depuis plus de cinq ans, Amazon démontre un solide et constant engagement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Son soutien a aidé des familles et des communautés partout au Canada à combler leurs besoins les plus pressants.

Nouveau partenaire de l'année : RBC

RBC est reconnue comme nouveau partenaire de l'année 2025 en reconnaissance de son année inaugurale exceptionnelle et de sa contribution de premier plan. Dès le départ, RBC a fait preuve d'un leadership et d'une générosité solides qui ont eu une incidence immédiate et significative, tout en jetant les bases d'un partenariat puissant et durable. RBC vise à améliorer la qualité de vie des communautés grâce à des initiatives qui favorisent les compétences des jeunes, la durabilité de l'environnement et l'inclusion. RBC a apporté un soutien important aux efforts de transformation alimentaire et de relance agricole de Banques alimentaires Canada. En recueillant pour le réseau de banques alimentaires des denrées précieuses qui seraient autrement gaspillées, et en prenant des mesures pratiques comme la récolte, le lavage, l'ensachage et la congélation, nous construisons un réseau de banques alimentaires résilient qui améliore l'accès à des aliments nutritifs partout au Canada.

Les lauréats ont été choisis en reconnaissance de l'incidence exceptionnelle de leur contribution en 2025 et de leur engagement profond et fidèle à l'égard de la mission de Banques alimentaires Canada. Grâce à leur leadership et à leur générosité, ces lauréats contribuent à faire progresser de façon significative notre mission, qui est de faire en sorte que personne ne souffre de la faim au Canada.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les gens en situation d'insécurité alimentaire au Canada. Selon les données du Bilan‑Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires unissent leurs forces pour servir les personnes les plus vulnérables. Cette année, elles ont reçu près de 2,2 millions de visites par mois. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 1 milliard de dollars en aide alimentaire et plus de 275 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale. En s'appuyant sur des recherches de pointe, Banques alimentaires Canada préconise des mesures concrètes aux gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/ pour en savoir plus.

SOURCE Food Banks Canada

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