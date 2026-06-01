Le Canada a aujourd'hui une occasion générationnelle de réduire la pauvreté

Les fiches de rendement sur la pauvreté de 2026 de Banques alimentaires Canada montrent que malgré certaines mesures législatives positives, le pays continue de faire face à une insécurité alimentaire sans précédent

TORONTO, le 1er juin 2026 /CNW/ - La résilience du Canada face à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire a légèrement augmenté en 2026, mais sans une action fédérale urgente pour moderniser l'assurance-emploi et des améliorations provinciales et territoriales de l'aide sociale, les progrès risquent d'être effacés, prévient Banques alimentaires Canada dans ses fiches de rendement sur la pauvreté de 2026.

Selon les nouveaux rapports, l'instauration de la Prestation pour l'épicerie et les produits essentiels, les progrès vers la production automatique des déclarations de revenus, l'élargissement des soins dentaires et le renforcement de l'Allocation canadienne pour enfants ont permis au Canada d'améliorer légèrement sa note globale, qui est passée de D en 2025 à D+ en 2026.

Dans ses fiches de rendement sur la pauvreté 2026, Banques alimentaires Canada présente une feuille de route pratique pour aider les gouvernements à prioriser les stratégies de réduction de la pauvreté, tout en lançant un appel urgent aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour qu'ils contribuent à réduire l'insécurité alimentaire et de la pauvreté.

Faits saillants des fiches de rendement

sur la pauvreté de 2026 du Canada 2026 2025 Note globale D+ D Note relative à l'insécurité alimentaire F F Note relative aux progrès législatifs C C





Recommandations en matière de politiques fédérales Réformer l'assurance-emploi de manière durable pour créer des mesures de soutien

modernes pour la force de travail moderne Combler l'écart du coût de la vie dans l'Allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels

destinée au Nord du Canada Procéder à un examen national de l'aide sociale et des transferts fédéraux Voir les faits saillants régionaux ci-dessous

Le Canada a besoin d'une assurance-emploi moderne pour un milieu de travail moderne

« Le Canada a besoin d'une assurance-emploi moderne pour son milieu de travail moderne. Trop de travailleurs - jeunes travailleurs, travailleurs à la demande, travailleurs autonomes, travailleurs à temps partiel et travailleurs précaires - paient le prix pour plusieurs dizaines d'années de politiques temporaires et de dépannage. Alors que le chômage ne cesse d'augmenter, combiné à la hausse du coût de la vie et à l'incertitude économique, notre système d'assurance-emploi mal en point et obsolète représente l'une des plus grandes menaces pour la résilience du Canada », explique Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada.

Joignez-vous à l'appel pour une réforme moderne de l'assurance-emploi

« Le changement est possible. Il est temps de procéder à l'investissement générationnel et aux réformes complètes nécessaires pour refondre et moderniser l'assurance-emploi à l'intention des travailleurs modernes, exhorte Mme Beardsley. Joignez-vous à nous pour réclamer un Canada plus fort où chacun a accès à la nourriture dont il a besoin pour vivre décemment. Banques alimentaires Canada invite la population à se joindre à son appel à l'action afin de demander aux représentantes et représentants fédéraux de soutenir une modernisation de l'assurance-emploi, pour qu'elle reflète mieux les réalités actuelles du marché du travail au Canada. »

Lutter contre l'augmentation de l'insécurité alimentaire

De façon encourageante, le Manitoba ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador ont enregistré de modestes améliorations de leur note globale par rapport à 2024; ces deux provinces ont progressé à l'égard de nombreuses recommandations formulées dans les précédents rapports de Banques alimentaires Canada. La Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan ont également affiché de légères améliorations en 2026.

L'Alberta et l'Ontario sont demeurés stables, ce qui indique l'absence d'amélioration. Le Québec, autrefois un chef de file important à l'échelle nationale, a vu sa note globale diminuer en 2026. Bien que la province affiche toujours le taux de pauvreté le plus faible du pays, l'écart qui la séparait des autres provinces s'est réduit. Le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique ont également vu leur note globale reculer en 2026, ce qui laisse croire que les efforts de réduction de la pauvreté ont stagné -- voire régressé -- dans ces provinces. Le Nouveau-Brunswick a reçu la seule note d'échec, ce qui indique que les efforts de réduction de la pauvreté n'ont pas tenu le rythme de l'augmentation des besoins.

Dans le Nord, le rapport met en lumière les conséquences d'un sous-investissement chronique et des niveaux d'insécurité alimentaire critiques, et appelle à des investissements ciblés dans la souveraineté des données autochtones ainsi que dans les initiatives d'infrastructure et de formation axée sur les compétences dirigées par les Autochtones.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les gens en situation d'insécurité alimentaire au Canada.

Plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires unissent leurs forces pour servir les personnes les plus vulnérables. Cette année, elles ont reçu près de 2,2 millions de visites par mois, selon les données du Bilan‑Faim.

Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 1 milliard de dollars en aide alimentaire et plus de 275 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale. En s'appuyant sur des recherches de pointe, Banques alimentaires Canada préconise des mesures concrètes aux gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes.

Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/ pour en savoir plus.

SOURCE Food Banks Canada