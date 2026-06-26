Banques alimentaires Canada annonce la nomination de nouveaux membres au conseil d'administration

Douglas Muzyka et John Peellegoda siégeront au conseil d'administration

TORONTO, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de Banques alimentaires Canada accueille Douglas Muzyka et John Peellegoda à titre de nouveaux administrateurs.

Douglas est un chef d'entreprise et un président de conseil d'administration qui compte plus de 40 ans d'expérience dans les domaines des sciences, de la technologie, de la fabrication et de l'innovation. Avant sa carrière d'administrateur d'entreprise, Doug a passé trois décennies chez DuPont, où il a occupé des postes de haute direction à l'échelle internationale, avant d'y obtenir le rôle de chef de la direction, Sciences et Technologies. Il siège actuellement à titre de président du conseil d'administration du Conseil national de recherches du Canada et de président du conseil du Centre de production de produits biologiques, et est également président de Chemtrade Logistics Income Fund, et membre du conseil d'administration de Stella-Jones. Douglas est déterminé à faire progresser la résilience économique, la sécurité sanitaire et la capacité d'innovation du Canada, et estime que l'accès à des aliments nutritifs est essentiel à la santé, à la dignité et aux possibilités.

John est actuellement directeur financier et vice-président principal, Stratégie, à l'Administration portuaire de Toronto, où il assure le leadership des fonctions liées aux finances, à la stratégie, au développement commercial et à la planification à long terme. Avant d'occuper son poste actuel, John a occupé des postes de haute direction à l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et à Algonquin Power & Utilities Corp. et a commencé sa carrière chez PwC Canada. Fort de plus de deux décennies d'expérience en finances d'entreprise, en infrastructures, en gestion des risques et en planification opérationnelle stratégique, John apporte une expertise financière approfondie, une perspective stratégique et un engagement à l'égard d'une gouvernance solide et de l'impact communautaire.

« Comme les visites aux banques alimentaires au Canada ont atteint les taux les plus élevés de l'histoire du Canada, un leadership solide et une expertise diversifiée n'ont jamais été aussi importants », explique Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « Nous sommes heureux d'accueillir Douglas et John au sein du conseil d'administration de Banques alimentaires Canada. Leurs conseils et leur sens des affaires contribueront à renforcer nos efforts collectifs alors que nous travaillons à l'atteinte de notre vision de bâtir un avenir où personne au Canada ne souffre de la faim. »

Nous sommes reconnaissants du soutien continu des directeurs de Banques alimentaires Canada :

Peter Singer, président du CA, Thomas, Large & Singer Inc.

Ryan Bahadur, vice-président du conseil, président de l'unité d'affaires canadienne chez Keurig Dr. Pepper, Canada

Barbara Gosse, secrétaire du conseil d'administration, associée directrice, Services à but non lucratif de The Osborne Group

Simon Laroche, trésorier du conseil d'administration, président de Kraft Heinz Canada

Ilya Bahar, partenaire à la retraite de PwC

Vince Barletta, président-directeur général de Harvest Manitoba

Linda Beairsto, associée chez McCarthy Tétrault et présidente de MT>Align

Marjorie Bencz, directrice générale de la Banque alimentaire d'Edmonton

Tony Chow, président de la Compagnie d'embouteillage Coke Canada

Dany Hétu, directeur général de Moisson Rive-Sud

Mary-Jo Hewat, première vice-présidente, Ressources humaines et installations, Sagen MI Canada

Simon Laroche, président de la compagnie Kraft Heinz

L'honorable Percy P. Mockler, sénateur canadien à la retraite, province du Nouveau-Brunswick

June Muir, chef de la direction de UHC - Hub of Opportunities

Nous remercions chaleureusement John Bayliss, Rosemary McCrie et Daman Thable-Rayat, qui ont terminé leur mandat de 9 ans auprès de Banques alimentaires Canada. Banques alimentaires Canada est reconnaissant du temps précieux qu'ils nous ont accordé, ainsi que de leur soutien et de leur dévouement pour nous aider à trouver des solutions à la faim au Canada.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les gens en situation d'insécurité alimentaire au Canada. Plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires unissent leurs forces pour servir les personnes les plus vulnérables. Cette année, elles ont reçu près de 2,2 millions de visites par mois, selon les données de notre Bilan-Faim. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 1 milliard de dollars en aide alimentaire et plus de 275 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale. En s'appuyant sur des recherches de pointe, Banques alimentaires Canada préconise des mesures concrètes aux gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes.

Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/ pour en apprendre davantage.

SOURCE Food Banks Canada

TEL 905-602-5234, TOLL FREE/SANS FRAIS 1 877-535-0958, [email protected].