L'arrière de 25 ans, originaire de Hamilton, en Ontario, joue pour le Mercury de Phoenix. M me Nurse est une étoile montante : elle a été sélectionnée par Équipe Canada à l'âge de 16 ans, a remporté deux championnats de la NCAA avant d'avoir 20 ans et a établi des records de franchise pendant sa saison de recrue dans la WNBA. En 2019, M me Nurse a été choisie comme étoile de la WNBA et elle a désormais les yeux rivés sur les prochains Jeux olympiques, auxquels elle participera en tant que joueuse vétérane d'Équipe Canada. Récemment, M me Nurse s'est jointe à TSN à titre d'analyste de basketball durant la diffusion des matches des Raptors de Toronto.

« Nous sommes ravis que Kia Nurse se joigne à notre équipe en tant qu'ambassadrice de Tangerine pour soutenir les jeunes dans le sport - lequel est, selon nous, essentiel pour renforcer l'estime de soi et le leadership chez les jeunes », a déclaré Gillian Riley, présidente et chef de la direction de la Banque Tangerine. « En tant qu'étoile montante sur la scène mondiale, elle est un véritable modèle qui aide à paver la voie pour les jeunes filles et les encourage à continuer de faire du sport. »

Tangerine a des liens profonds avec le basketball, s'engageant à soutenir des organismes communautaires comme le YMCA et les Lady Ballers, et s'associant à des partenaires plus importants comme les Raptors de Toronto et la NBA. Tangerine fait également un don de 15 000 $ pour appuyer Kia Nurse Elite, un projet fondé par Mme Nurse qui vise à faire profiter les jeunes joueuses de basketball d'un plus grand nombre d'occasions de perfectionnement, ainsi que de possibilités de repêchage.

« Je suis très heureuse de m'associer à l'équipe de Tangerine et de continuer à encourager les jeunes filles et les femmes à faire du sport alors qu'elles développent leurs aptitudes sur le terrain et ailleurs », a déclaré Kia Nurse. « Il est extrêmement important que les organisations aient des conversations sur la façon dont les collectivités peuvent se rassembler grâce au sport, non seulement pour favoriser l'acquisition d'habiletés fondamentales comme le travail d'équipe et la prise de décisions, mais aussi pour promouvoir la diversité et l'inclusion et inspirer le changement. »

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courant sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CELI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, la banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

Pour plus de renseignements, visitez le site tangerine.ca.

À propos de Kia Nurse Elite

Kia Nurse Elite est le seul programme de l'Amateur Athletic Union du Canada soutenu par Nike qui permet de jouer sur le circuit de la Elite Youth Basketball League (EYBL). Fondée par Kia Nurse et sa famille, Kia Nurse Elite permet aux jeunes joueuses de développer des habiletés et leur offre la plateforme dont elles ont besoin pour profiter de possibilités de repêchage. Pour en savoir plus, visitez le site kianurseelite.com.

