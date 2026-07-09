Banque Nationale Investissements lance le Fonds d'actions canadiennes SmartData BNI avec une série FNB à gestion active

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») annonce le lancement du Fonds d'actions canadiennes SmartData BNI (le « Fonds BNI ») incluant sa série négociée en bourse (la « série FNB »).

La série FNB du Fonds BNI a clôturé son offre initiale de parts de série FNB et sa négociation commencera à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui. Les autres séries du Fonds BNI sont déjà disponibles à l'achat.



« Le lancement de ce fonds vient élargir notre gamme SmartData et témoigne de notre engagement à répondre aux besoins des conseillers et des investisseurs. En combinant une approche systématique fondée sur les données à l'expertise de notre sous-gestionnaire de portefeuille, nous offrons une solution novatrice pour accéder au marché canadien, avec la souplesse d'une série FNB à gestion active », a déclaré Martin Felton, vice-président, Ventes nationales, Banque Nationale Investissements.

Fonds d'actions canadiennes SmartData BNI

Nom des séries Symbole boursier (TSX)/Code de fonds Frais de gestion1 Frais d'administration1 Série FNB NSDC 0.30 % 0.05 % Série Conseillers NBC5494 1.30 % 0.05 % Série F NBC794 0.30 % 0.05 % Série Investisseurs NBC394 1.30 % 0.05 % Série T5 NBC5492 1.30 % 0.05 % Série F5 NBC5792 0.30 % 0.05 %

1 Les frais de gestion et d'administration annuels correspondent à la valeur liquidative quotidienne moyenne du Fonds BNI. Ces frais de gestion et d'administration, majorés des taxes applicables, s'accumulent tous les jours et sont payés tous les mois.

Le Fonds d'actions canadiennes SmartData BNI a comme objectif de placement d'assurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectifs, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes.

BNI agit à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds BNI et a retenu les services de Goldman Sachs Asset Management, L.P. comme sous-gestionnaire de portefeuille.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir. Comme les parts de série FNB des Fonds sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les séries FNB des Fonds ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 mars 2026, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 115,51 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 618 milliards de dollars au 30 avril 2026, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]