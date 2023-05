GATINEAU, QC, le 23 mai 2023 /CNW/ - Cette année, des centres d'archives, des bibliothèques et des établissements du patrimoine documentaire se partageront 1,5 million de dollars pour mener 38 projets, sélectionnés dans le cadre du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD) de Bibliothèque et Archives Canada (BAC).

Consultez les projets financés par le PCPD en 2023-2024 :

DHCP-banniere_fr (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives Canada)

Ces projets se sont démarqués, entre autres, par leur importance à refléter les voix diverses de la mémoire canadienne et pour leur rôle dans la préservation de leur patrimoine local. Le financement de BAC aidera les localités bénéficiaires à se doter d'outils nécessaires pour s'adapter à l'ère du numérique, pour améliorer la préservation de documents, ou encore pour faire connaître leur collection et la rendre accessible par la numérisation.

Les organismes du patrimoine jouent un rôle essentiel dans la préservation de la mémoire locale canadienne. BAC est fier de contribuer à documenter, préserver et rendre accessible au public une mémoire qui correspond aux expériences, aux cultures, à la société canadienne.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Citations

« Je félicite les bénéficiaires pour leurs projets et je remercie tous les organismes qui ont soumis une demande. Votre projet contribue grandement à préserver et à inscrire l'histoire, la langue, les symboles de communautés de partout au pays dans la mémoire canadienne. Le financement de BAC, offert chaque année à travers le Programme, renforce la diversité et appuie l'inclusion de tous les membres de la société canadienne. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Félicitations aux bénéficiaires de cette année. J'aimerais reconnaître votre dévouement à préserver et diversifier le patrimoine documentaire canadien. Je suis aussi fière du leadership continu de BAC à appuyer ces organismes. BAC poursuivra son engagement auprès des collectivités de partout au Canada pour réaliser ce travail incroyable qu'est la préservation et la diffusion de la mémoire canadienne. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Il n'aurait pas été possible de partager les histoires incroyables de six chefs de file canadiens d'origine japonaise sans le soutien financier de Bibliothèque et Archives Canada. Ce financement nous a permis d'embaucher des entrepreneurs, d'acheter des fournitures, de sous-traiter la numérisation des vidéos et de traduire les documents du japonais à l'anglais. »

- Sherri Kajiwara, Directrice/Conservatrice, Nikkei National Museum & Cultural Centre

« Le financement du PCPD a fait une différence, car il a permis à la Première Nation de Williams Lake de poursuivre son parcours pour protéger, préserver et transmettre les connaissances et les informations culturelles qui sont susceptibles de disparaître. La capacité de transmettre ces connaissances aux membres de la communauté, y compris aux aînés et aux jeunes, ainsi qu'au grand public, permet à la Nation de véritablement réaliser son énoncé de vision "culturellement centrée, orientée vers l'avenir" en inculquant à ses membres un sentiment de fierté, de tradition et d'appartenance. »

- Brittany Cleminson, coordonnatrice des ressources naturelles, Première Nation de Williams Lake

Faits saillants

BAC a investi 13,5 millions de dollars en appui à 342 projets des collectivités du patrimoine documentaire depuis la mise sur pied du PCPD en 2015.

Cette année, parmi les 38 bénéficiaires se trouvaient 11 organisations qui ont reçu du financement pour des projets touchant le patrimoine documentaire autochtone, et 9 organisations qui ont reçu du financement pour des projets touchant le patrimoine documentaire francophone.

Une organisation peut recevoir un financement allant jusqu'à 50 000 $ par année (jusqu'à 60 000 $ pour les organisations en région éloignée) pour mettre en œuvre son projet.

Le prochain appel de propositions pour soumettre une demande de financement sera lancé à l'automne 2023.

