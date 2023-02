OTTAWA, ON, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a condamné Awso Peshdary à purger une peine équivalant à 14 ans d'emprisonnement après que ce dernier ait plaidé coupable à quatre infractions de terrorisme, deux chefs d'accusation de complot en vue de participer aux activités d'un groupe terroriste, un chef d'accusation pour participation aux activités d'un groupe terroriste et un chef d'accusation pour avoir facilité une activité terroriste. M. Peshdary ciblait des jeunes et d'autres personnes afin de les recruter pour commettre des actes de violence à des fins idéologiques en Syrie.

À la lumière de la preuve présentée au procès, M. Peshdary a changé son plaidoyer et plaidé coupable à tous les chefs d'accusation.

Awso Peshdary a été arrêté le 3 février 2015 dans le cadre d'une enquête de la GRC. Il est en détention depuis cette date. Compte tenu du temps passé en détention avant le prononcé de la peine d'aujourd'hui, M. Peshdary devra purger encore 21 mois en détention, suivi d'une période de probation de trois ans.

À sa libération, et selon les conditions de sa probation, il lui sera interdit :

d'accéder à des médias faisant la promotion de l'extrémisme violent;

de communiquer ou de s'associer avec toute personne ou tout groupe faisant la promotion de l'extrémisme violent;

de posséder tout appareil ou d'y avoir accès, y compris des téléphones cellulaires, des appareils portatifs ou des ordinateurs permettant d'accéder à Internet ou à d'autres réseaux numériques, sauf à des fins professionnelles ou éducatives, sans le consentement écrit de son agent de probation qui pourra inspecter les appareils sur demande;

de s'impliquer dans une organisation de jeunes ou une association étudiante sans le consentement écrit de son agent de probation, et seulement si le but limité de l'organisation ou association en question est la déradicalisation, et si elle est liée à une organisation de déradicalisation approuvée par son agent de probation; et

d'être propriétaire ou en possession d'une arme, ou d'en porter une.

Awso Peshdary pourrait également participer à des séances de counseling en matière de déradicalisation suivant les recommandations de son agent de probation.

