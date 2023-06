En CAD, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK: 945

Soixante-dix-neuf pour cent des Canadiens qui ont un plan financier affirment qu'il les a aidés à faire face financièrement à l'environnement économique actuel

TORONTO, le 13 juin 2023 /CNW/ - Les Canadiens semblent prendre un plus grand contrôle de leur situation financière en réponse à l'économie , d'après les plus récents résultats du Sondage sur la santé financière de la Banque Manuvie.

« En avril 2023, nous avons pris le pouls des Canadiens et il est clair qu'ils veulent reprendre le contrôle de leurs finances en raison d'une conjoncture économique difficile. La recherche a révélé que la plupart des Canadiens qui ont un plan financier ont l'impression que cela les a aidés à améliorer leur capacité à faire face à l'environnement économique actuel, tant mentalement (75 %) que financièrement (79%), a déclaré Mario Cloutier, Chef de la distribution, Réseau Courtiers, Banque Manuvie.

Changements générationnels

Alors que les milléniaux et les membres de la génération X sont les plus susceptibles de s'inquiéter de l'abordabilité au Canada, les baby-boomers de la génération Z ressentent tous la pression lorsqu'il s'agit de la hausse du coût de la vie et des taux hypothécaires. De nombreux conseillers pointent du doigt des solutions hypothécaires flexibles pour aider à garder les flux de trésorerie disponibles tout en verrouillant les taux pour consolider la dette dans des avoirs à faible taux d'intérêt.

Parmi ceux qui ont un conseiller, les baby-boomers sont les plus susceptibles d'avoir l'impression de recevoir de bons conseils financiers. La génération Z est plus susceptible de penser que son conseiller financier transforme les négatifs financiers en points positifs financiers.

« Les Canadiens de toutes les générations signalent que les niveaux de dépenses dépassent leur revenu. Nous voulons élargir l'accès à une planification détaillée, à un soutien professionnel et à des outils financiers pour aider les gens à atteindre leurs objectifs d'épargne et d'investissement », a ajouté M. Cloutier.

À propos du Sondage sur la santé financière de la Banque Manuvie

Le sondage de la Banque Manuvie du Canada, qui en est maintenant à sa 6e année, a été mené auprès de 2 002 Canadiens âgés de 20 à 69 ans issus de toutes les provinces et dont le ménage présentait un revenu supérieur à 40 000 $. Il a été réalisé en ligne par Ipsos, du 14 au 20 avril 2023. Les résultats nationaux ont été pondérés en fonction du genre, de l'âge, de la région et du niveau de scolarité. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de plus ou moins 2,5 % 19 fois sur 20, par rapport à ce que les résultats auraient été si tous les Canadiens adultes âgés de 20 à 69 ans avaient été interrogés.

À propos de la Banque Manuvie

La Banque Manuvie a été l'une des premières banques numériques au Canada. Depuis notre lancement en 1993, nous concevons des produits souples et efficaces qui s'intègrent parfaitement dans la vie de nos clients, les aident dans leurs choix et leur permettent de vivre mieux. La Banque Manuvie gère aujourd'hui plus de 27 milliards de dollars d'actif et compte des clients répartis dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

