Avis - Santé Canada avise que les produits vendus par le Dutta Health Centre-Ayurvedic Clinic à Surrey, en C.-B., peuvent poser des risques pour la santé

Les tests effectués par Santé Canada sur certains produits ayurvédiques de la clinique ont révélé qu'ils contenaient des niveaux élevés de plomb et de mercure. Le plomb et le mercure peuvent poser de graves risques pour la santé lorsqu'ils sont consommés en quantités excessives. Les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont les plus vulnérables à leurs effets toxiques.

Le test a été motivé par un rapport de la Fraser Health Authority, en Colombie-Britannique, concernant un cas d'intoxication au plomb d'un patient qui avait utilisé des produits ayurvédiques de la clinique.

Les médicaments ayurvédiques sont utilisés dans les pratiques de guérison traditionnelles indiennes et sont souvent importés d'Inde. Des procédés de fabrication inadéquats peuvent entrainer des niveaux dangereusement élevés de métaux lourds dans le produit final, qui peuvent s'accumuler dans les organes vitaux lorsqu'ils sont consommés et avoir des effets graves sur la santé.

L'inspection de la clinique par Santé Canada a également permis de relever des produits de santé naturels non autorisés que l'on importait et vendait, ainsi que des dossiers cliniques incomplets qui pourraient empêcher le rappel tout produit. À la demande de Santé Canada, la clinique a cessé de vendre les produits ayurvédiques touchés et tous les produits de santé naturels non homologués.

La vente de produits de santé non homologués est illégale au Canada. Les produits de santé non homologués par Santé Canada n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité, et peuvent poser de graves risques pour la santé. Par exemple, des produits de santé non homologués peuvent être contaminés, contenir des ingrédients dangereux qui ne figurent pas sur l'étiquette ou ne pas contenir les ingrédients indiqués sur l'étiquette.

On a également constaté que la clinique fonctionnait sans la licence d'exploitation nécessaire de Santé Canada pour l'importation de produits de santé naturels. L'exploitation d'une entreprise sans la licence requise constitue une infraction grave du Règlement sur les produits de santé naturels. Une licence d'exploitation indique qu'une entreprise a mis en place des processus et des procédures qui satisfont aux exigences de Santé Canada, y compris celles relatives au suivi et au rappel des produits de santé lorsque des risques pour la santé sont identifiés.

Qui est concerné

Les consommateurs qui ont acheté ou qui utilisent des produits du Dutta Health Centre-Ayurvedic Clinic.

Produits concernés

Les essais effectués par Santé Canada ont permis d'identifier la présence de métaux lourds dans les trois produits suivants, mais nous vous avisons que tous les produits de cette clinique peuvent poser des risques pour la santé :

Produit ou ingrédient(s) Contaminant Comprimés Brain Tab Plomb Mucuna en poudre (les patients peuvent avoir reçu ce produit sous forme de poudre ou de capsules) Plomb Mercure Capsules de Yograj Guggul Plomb Mercure

Ce que les consommateurs devraient faire

Cessez d'utiliser les produits du Dutta Health Centre-Ayurvedic Clinic. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez utilisé des produits de cette clinique et que vous avez des problèmes de santé.

Lisez les étiquettes des produits pour vous assurer que la vente des produits de santé a été homologuée par Santé Canada . Les produits de santé homologués ont un numéro d'identification de médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) à huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si la vente des produits a été homologuée en consultant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

. Les produits de santé homologués ont un numéro d'identification de médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) à huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si la vente des produits a été homologuée en consultant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé . Signalez tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé à Santé Canada .

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi les produits ayurvédiques touchés qui ont été trouvés sur place à la clinique et a confirmé que la clinique a cessé de vendre les produits ayurvédiques touchés et tout produit non homologué. Le Ministère continue de travailler en étroite collaboration avec la Fraser Health Authority afin de partager l'information et de coordonner les efforts sur les inspections cliniques et les essais de produits. Santé Canada collabore avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour aider à prévenir l'importation de produits non homologués. Si d'autres problèmes de sécurité sont cernés, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera les Canadiens et les Canadiennes au besoin.

Contexte

Le plomb un métal lourd qui présente de graves risques pour la santé. L'ingestion excessive pourrait entrainer une accumulation de métaux dans les organes vitaux. Les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont particulièrement vulnérables aux effets toxiques des métaux lourds. Douleurs abdominales, anémie, fluctuations de la tension artérielle, troubles de la reproduction (p. ex. fausse couche), faiblesse, problèmes de concentration, perte de poids, insomnie, étourdissements ainsi que lésions rénales et cérébrales sont quelques-uns des effets toxiques du plomb.

Le mercure est un métal lourd qui présente de graves risques pour la santé. L'ingestion excessive pourrait entrainer une accumulation de métaux dans les organes vitaux. Les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont particulièrement vulnérables aux effets toxiques des métaux lourds. Irritabilité, tremblements, amnésie, insomnie, problèmes de concentration ainsi que lésions rénales et cérébrales sont quelques-uns des effets toxiques du mercure.

