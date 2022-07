OTTAWA, ON, le 26 juill. 2022 /CNW/ - Santé Canada indique que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris la marche à suivre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiennes et les Canadiens puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. La population canadienne est invitée à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise MyoBlox Skywalk Peach

Rings

Supplément d'aide à

l'entraînement L'analyse de ce produit par

Santé Canada a révélé la

présence de lévodopa Amped Nutrition

314, Queen St S.

Bolton, Ontario Saisie des produits au

point de vente MyoBlox Skywalk Purple

Haze

Supplément d'aide à

l'entraînement L'analyse de ce produit par

Santé Canada a révélé la

présence de lévodopa Amped Nutrition

314, Queen St S.

Bolton, Ontario Saisie des produits au

point de vente MyoBlox Skywalk Red

Wave

Supplément d'aide à

l'entraînement L'analyse de ce produit par

Santé Canada a révélé la

présence de lévodopa Amped Nutrition

314, Queen St S.

Bolton, Ontario Saisie des produits au

point de vente Rhino 7 Platinum 5000

Amélioration de la

performance sexuelle L'analyse de produits ayant

des emballages

semblables (saisis

précédemment) a révélé la

présence de sildénafil et de

yohimbé Poste d'essence Esso

89, Lindsay Street S.

Lindsay, Ontario Saisie des produits au

point de vente Super Panther 500k

Amélioration de la

performance sexuelle L'étiquette indique la

présence de yohimbé Big Bee Convenience &

Food Mart

800, rue Barton E

Hamilton, Ontario Saisie des produits au

point de vente

Images

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]