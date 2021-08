Avis - Rappel de plusieurs lots de médicaments contenant de l'irbésartan, du losartan et du valsartan en raison de la présence d'une impureté azide

OTTAWA, ON, le 28 août 2021 /CNW/ -

Résumé

Produits : médicaments contenant de l'irbésartan, du losartan et du valsartan

médicaments contenant de l'irbésartan, du losartan et du valsartan Problème : Plusieurs entreprises rappellent plusieurs lots de ces produits en raison de la présence d'impuretés azides

Plusieurs entreprises rappellent plusieurs lots de ces produits en raison de la présence d'impuretés azides Ce qu'il faut faire : Continuez à prendre votre médicament, sauf si votre prestataire de soins vous a conseillé d'arrêter. Ne pas traiter votre maladie peut présenter un risque plus important pour votre santé.

Problème

MISE À JOUR (28 août 2021) : Rappel de certains lots de Teva-Losartan et de Sivem-Losartan en raison de la présence d'une impureté azide

Teva Canada Ltd. et Sivem Pharmaceuticals ULC procèdent au rappel d'un total de sept lots de comprimés de losartan sur prescription, en concentrations de 25 mg, de 50 mg et de 100 mg, puisque des examens ont décelé une impureté azide (5-(4'-((5-(azidométhyl)-2-butyl-4-chloro-1H imidazole-1-yl)méthyle)-[1,1'-biphényl]-2-yl)-1H-tétrazole) supérieure à la limite acceptable.

Comme pour l'impureté azide qui a fait l'objet d'un avis de Santé Canada le 30 mai 2021 (voir ci-dessous), l'exposition de longue durée à des concentrations supérieures à ce qui est considéré comme sûr peut accroître le risque de cancer.

Référez-vous au tableau portant sur les produits touchés ci-dessous pour obtenir des renseignements sur les lots visés par ce rappel. Consultez également la section « Ce que vous devriez faire ». Si d'autres rappels sont nécessaires, Santé Canada mettra à jour la liste de produits touchés et en avisera la population canadienne.

MISE À JOUR (15 juin 2021) : sanofi-aventis Canada Inc. rappelle 12 lots de médicaments contenant de l'irbésartan en raison d'une impureté azide.

sanofi-aventis Canada Inc. rappelle 12 lots de comprimés d'irbésartan sur prescription (marques de fabrique Avalide et Avapro, offerts en diverses concentrations) puisque des examens ont décelé une impureté azide supérieure à la limite acceptable. Consultez le tableau des Produits touchés ci-dessous pour obtenir des détails sur les lots faisant l'objet du rappel.

Si d'autres rappels sont nécessaires, Santé Canada mettra à jour la liste de produits touchés et en avisera la population canadienne.

Premier avis (30 mai 2021) : Rappel de plusieurs lots de médicaments contenant de l'irbésartan, du losartan et du valsartan en raison de la présence d'une impureté azide

Santé Canada informe les Canadiens que bon nombre d'entreprises procèdent au rappel de plusieurs lots de produits pharmaceutiques à base d'irbésartan, de losartan et de valsartan après que des tests ont révélé la présence d'une impureté azide supérieure à la limite acceptable (voir la liste des produits touchés ci-dessous).

L'irbésartan, le losartan et le valsartan sont tous des bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine (BRA), des médicaments sur ordonnance, également appelés « sartans ». Les sartans sont une classe de médicaments utilisés pour traiter les patients souffrant d'hypertension artérielle afin de prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Ils sont également utilisés chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque ou chez ceux qui ont eu une crise cardiaque récente.

L'impureté azide, le (5-(4'-(azidométhyl)-[1,1'-biphényl]-2 yl)-1H-tétrazole, est considérée comme un mutagène. Un mutagène est une substance chimique qui peut provoquer une modification de l'ADN d'une cellule. Ces mutations peuvent augmenter le risque de cancer, mais le risque spécifique que cette impureté azide provoque un cancer chez l'humain est inconnu.

Il existe des directives internationales établies qui recommandent que les impuretés mutagènes soient maintenues à un niveau spécifique ou en dessous, car l'exposition à un mutagène à long terme et à un niveau supérieur à ce qui est considéré comme sûr a le potentiel d'augmenter le risque de cancer. Une personne prenant quotidiennement pendant 70 ans un médicament contenant cette impureté azide à un niveau inférieur ou égal au niveau acceptable ne devrait pas présenter un risque accru de cancer.

Tous les lots de médicaments contenant de l'irbésartan, du losartan et du valsartan de ces entreprises ne sont pas concernés par ce problème; cependant, il est possible que les rappels affectent l'approvisionnement de certains produits. Les patients doivent consulter leur médecin ou leur pharmacien pour discuter des solutions de rechange si le médicament qui leur est prescrit n'est pas disponible.

Le ministère attend des fabricants qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour réduire ou éliminer l'impureté azide. Les entreprises touchées ont reçu l'ordre de mettre en œuvre des mesures de contrôle pour s'assurer que le niveau de l'impureté dans leurs produits est égal ou inférieur au niveau acceptable. Santé Canada surveille l'efficacité des rappels. Si d'autres rappels sont jugés nécessaires, Santé Canada en informera les Canadiens.

Ce que vous devriez faire

Continuez à prendre votre médicament, sauf si votre prestataire de soins vous a conseillé d'arrêter. Il n'y a pas de risque immédiat pour les patients qui prennent ces médicaments, puisque le risque accru de cancer est lié à une exposition à long terme à l'impureté. Le fait de ne pas traiter votre maladie peut poser un plus grand risque pour la santé.

votre prestataire de soins vous a conseillé d'arrêter. Il n'y a pas de risque immédiat pour les patients qui prennent ces médicaments, puisque le risque accru de cancer est lié à une exposition à long terme à l'impureté. Le fait de ne pas traiter votre maladie peut poser un plus grand risque pour la santé. Si vous avez utilisé un produit touché, contactez votre prestataire de soins dès que possible pour discuter des options de traitement. Les pharmaciens peuvent être en mesure de vous fournir un produit non touché par le rappel, ou votre médecin peut vous prescrire un autre médicament pour votre état de santé.

Signalez tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé à Santé Canada .

. Contactez directement l'entreprise si vous avez des questions sur un rappel :

Auro Pharma Inc. en appelant sans frais au 1-855-568-2511, ou en envoyant un courriel à [email protected]

Mint Pharmaceuticals Inc. en appelant au 1-905-795-9437, poste 2201, ou en envoyant un courriel à [email protected]

Pharmascience Inc. en appelant sans frais au 1-800-340-9735

Pro Doc Ltd. en appelant sans frais au 1-800-361-8559

Sandoz Canada Inc. en appelant sans frais au 1-800-343-8839

Sanis Health Inc. en appelant sans frais au 1-866-236-4076, ou en envoyant un courriel à [email protected]

Sivem Pharmaceuticals ULC en appelant sans frais au 1-855-757-4836

Sun Pharma Canada Inc. en appelant sans frais au 1-800-268-1975, ou en envoyant un courriel à [email protected]

Teva Canada Ltd. en appelant sans frais au 1-800-268-4129

Produits touchés

Les produits sont classés par ordre alphabétique de leur nom.

Produit Entreprise DIN Lot Expiration Date de l'ajout











Irbesartan

AVALIDE, 150 COMPRIMÉS 12,5 mg sanofi-aventis Canada Inc. 02241818 ET02879 Juin 2021 15 juin 2021 AVALIDE,150 COMPRIMÉS 12,5 mg sanofi-aventis Canada Inc. 02241818 FT01327 Décembre 2021 15 juin 2021 AVALIDE, 300 COMPRIMÉS 12,5 mg sanofi-aventis Canada Inc. 02241819 FT01644 Février 2022 15 juin 2021 AVAPRO, COMPRIMÉS 75 mg sanofi-aventis Canada Inc. 02237923 FT00590 Octobre 2021 15 juin 2021 AVAPRO, COMPRIMÉS 150 mg sanofi-aventis Canada Inc. 02237924 FT01238 Janvier 2022 15 juin 2021 AVAPRO, COMPRIMÉS 150 mg sanofi-aventis Canada Inc. 02237924 ET04153 Août 2021 15 juin 2021 AVAPRO, COMPRIMÉS 150 mg sanofi-aventis Canada Inc. 02237924 FT01995 Mars 2022 15 juin 2021 AVAPRO, COMPRIMÉS 300 mg sanofi-aventis Canada Inc. 02237925 FT00969 Janvier 2022 15 juin 2021 AVAPRO, COMPRIMÉS 300 mg sanofi-aventis Canada Inc. 02237925 FT01225 Janvier 2022 15 juin 2021 AVAPRO, COMPRIMÉS 300 mg sanofi-aventis Canada Inc. 02237925 FT01226 Janvier 2022 15 juin 2021 AVAPRO, COMPRIMÉS 300 mg sanofi-aventis Canada Inc. 02237925 FT01999 Mars 2022 15 juin 2021 AVAPRO, COMPRIMÉS 300 mg sanofi-aventis Canada Inc. 02237925 FT04262 Juillet 2022 15 juin 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 150 mg Pro Doc Ltd. 02365200 617491 Juillet 2021 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 150 mg Pro Doc Ltd. 02365200 618112 Mars 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 150 mg Pro Doc Ltd. 02365200 624632 Janvier 2023 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 150 mg Pro Doc Ltd. 02365200 624633 Janvier 2023 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 150 mg Pro Doc Ltd. 02365200 630546 Mai 2023 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 300 mg Pro Doc Ltd. 02365219 615929 Juin 2021 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 300 mg Pro Doc Ltd. 02365219 617091 Juin 2021 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 300 mg Pro Doc Ltd. 02365219 617264 Juin 2021 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 300 mg Pro Doc Ltd. 02365219 620694 Mars 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 300 mg Pro Doc Ltd. 02365219 624189 Mai 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 300 mg Pro Doc Ltd. 02365219 624190 Mai 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 300 mg Pro Doc Ltd. 02365219 624191 Janvier 2023 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 300 mg Pro Doc Ltd. 02365219 624192 Janvier 2023 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 75 mg Pro Doc Ltd. 02365197 616518 Juin 2021 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 75 mg Pro Doc Ltd. 02365197 619960 Novembre 2021 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 75 mg Pro Doc Ltd. 02365197 622192 Mai 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN, COMPRIMÉS 75 mg Pro Doc Ltd. 02365197 622193 Décembre 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN HCT/COMPRIMÉ/150/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385317 JN5054 Janvier 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN HCT/COMPRIMÉ/150/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385317 JV2163 Avril 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN HCT/COMPRIMÉ/150/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385317 JY7867 Juin 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN HCT/COMPRIMÉ/150/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385317 KT2519 Mai 2023 30 mai 2021 IRBESARTAN HCT/COMPRIMÉ/150/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385317 KT2520 Mai 2023 30 mai 2021 IRBESARTAN HCT/COMPRIMÉ/300/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385325 JP2979 Janvier 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN HCT/COMPRIMÉ/300/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385325 JP2980 Janvier 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN HCT/COMPRIMÉ/300/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385325 JU8206 Avril 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN HCT/COMPRIMÉ/300/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385325 JU8207 Avril 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN HCT/COMPRIMÉ/300/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385333 JX8881 Juin 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN HCT/COMPRIMÉ/300/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385333 JX8882 Juin 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN HCT/COMPRIMÉ/300/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385333 JB0216 Mai 2021 30 mai 2021 IRBESARTAN/COMPRIMÉ/150 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385295 KC7215 Juillet 2021 30 mai 2021 IRBESARTAN/COMPRIMÉ/300 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02385309 KF8325 Juillet 2021 30 mai 2021 IRBESARTAN-HCTZ 150/COMPRIMÉS 12.5 mg Pro Doc Ltd. 02365162 JN4976 Janvier 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN-HCTZ 150/COMPRIMÉS 12.5 mg Pro Doc Ltd. 02365162 JU3231 Janvier 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN-HCTZ 150/COMPRIMÉS 12.5 mg Pro Doc Ltd. 02365162 JY1913 Juin 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Pro Doc Ltd. 02365170 HW0586 Février 2021 30 mai 2021 IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Pro Doc Ltd. 02365170 HW0587 Février 2021 30 mai 2021 IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Pro Doc Ltd. 02365170 JR7823 Février 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Pro Doc Ltd. 02365170 JR7824 Février 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Pro Doc Ltd. 02365170 JU7506 Avril 2022 30 mai 2021 IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 25 mg Pro Doc Ltd. 02365170 JS0731 Février 2022 30 mai 2021 MINT- IRBESARTAN/HCTZ 150/COMPRIMÉS 12.5 mg Mint Pharmaceuticals Inc. 02392992 1805011398 Août 2021 30 mai 2021 MINT- IRBESARTAN/HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Mint Pharmaceuticals Inc. 02393018 1805011402 Août 2021 30 mai 2021 MINT- IRBESARTAN/HCTZ 300/COMPRIMÉS 25 mg Mint Pharmaceuticals Inc. 02393026 1805011576 Août 2021 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN, COMPRIMÉS 150 mg Pharmascience Inc. 02317079 617492 Juillet 2021 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN, COMPRIMÉS 150 mg Pharmascience Inc. 02317079 624634 Janvier 2023 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN, COMPRIMÉS 150 mg Pharmascience Inc. 02317079 630661 Mai 2023 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN, COMPRIMÉS 75 mg Pharmascience Inc. 02317060 617466 Novembre 2021 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN, COMPRIMÉS 75 mg Pharmascience Inc. 02317060 617467 Novembre 2021 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN, COMPRIMÉS 75 mg Pharmascience Inc. 02317060 617468 Novembre 2021 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN, COMPRIMÉS 75 mg Pharmascience Inc. 02317060 620272 Novembre 2021 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN, COMPRIMÉS 75 mg Pharmascience Inc. 02317060 622195 Décembre 2022 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN, COMPRIMÉS 75 mg Pharmascience Inc. 02317060 624738 Décembre 2022 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Pharmascience Inc. 02328526 621822 Juillet 2021 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Pharmascience Inc. 02328526 621823 Novembre 2021 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Pharmascience Inc. 02328526 625318 Février 2022 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Pharmascience Inc. 02328526 625902 Janvier 2022 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Pharmascience Inc. 02328526 629920 Juillet 2022 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Pharmascience Inc. 02328526 631052 Octobre 2022 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Pharmascience Inc. 02328526 632583 Novembre 2022 30 mai 2021 pms-IRBESARTAN-HCTZ 300/COMPRIMÉS 25 mg Pharmascience Inc. 02328534 624235 Juin 2021 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 150 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406829 AB47146 Avril 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 150 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406829 AB47147 Avril 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 150 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406829 AB47148 Avril 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 150 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406829 AB57691 Mai 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 150 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406829 AB57688 Mai 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 150 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406829 AB57689 Mai 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 150 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406829 AB58827 Mai 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 150 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406829 3990655 Novembre 2021 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 AB47144 Avril 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 AB47145 Avril 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 AB58305 Mai 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 AB58304 Mai 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 AB58312 Mai 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 AB58314 Mai 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 AB58828 Mai 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 AB57696 Mai 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 AB70496 Juin 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 AB70498 Juin 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 AB70499 Juin 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 3991358 Novembre 2021 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 300 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406837 3991360 Novembre 2021 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 75 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406810 AB47143 Avril 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 75 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406810 AB58473 Mai 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 75 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406810 AB58829 Mai 2023 30 mai 2021 RAN- IRBESARTAN, Comprimés 75 mg Sun Pharma Canada Inc. 02406810 3994101 Novembre 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN, COMPRIMÉS 150 mg Sandoz Canada Inc. 02328488 KC7216 Juillet 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN, COMPRIMÉS 300 mg Sandoz Canada Inc. 02328496 KF8326 Juillet 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 150/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337428 JF5840 Août 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 150/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337428 JN4197 Janvier 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 150/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337428 JN4971 Janvier 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 150/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337428 JU3217 Janvier 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 150/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337428 JV2167 Avril 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 150/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337428 JF8892 Août 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 150/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337428 JN4191 Janvier 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JA4033 Février 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 HY7383 Mai 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JA4034 Mai 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JE2529 Juillet 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JK7459 Octobre 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JK7460 Octobre 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JM3516 Octobre 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JM3517 Novembre 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JR7821 Février 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JU7500 Avril 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JU7501 Avril 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JU7502 Avril 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JU7503 Avril 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JY0147 Avril 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JE2529 Juillet 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JM4631 Novembre 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 12.5 mg Sandoz Canada Inc. 02337436 JZ2686 Avril 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 JB0221 Mai 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 JB0222 Mai 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 JC4402 Juin 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 JC4404 Juin 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 JH2487 Juin 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 JR7112 Janvier 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 JR7833 Janvier 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 JU3181 Février 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 JW9512 Mai 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 JW9513 Mai 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 KC1750 Août 2022 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 JE1833 Juin 2021 30 mai 2021 Sandoz IRBESARTAN HCT 300/COMPRIMÉS 25 mg Sandoz Canada Inc. 02337444 JR8726 Janvier 2022 30 mai 2021 Losartan

AURO-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Auro Pharma Inc. 02403358 WB1019001-A 14 août 2022 30 mai 2021 AURO-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Auro Pharma Inc. 02403358 WB1019001-B 14 août 2022 30 mai 2021 AURO-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Auro Pharma Inc. 02403323 WB2519001-A 14 août 2022 30 mai 2021 AURO-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Auro Pharma Inc. 02403331 WB5019001-A 14 août 2022 30 mai 2021 AURO-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Auro Pharma Inc. 02403331 WB5019001-B 14 août 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2151119 Novembre 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388790 0080620 Juin 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388790 0090620 Juin 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2101018 Octobre 2021 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2020219 Février 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2030219 Février 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2040219 Février 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2090619 Juin 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2100919 Septembre 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2110919 Septembre 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2120919 Septembre 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2130919 Septembre 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2050420 Avril 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2060420 Avril 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2070817 Août 2021 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2040218 Février 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/100 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388812 2140919 Septembre 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388790 0050919 Septembre 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388790 0060919 Septembre 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388790 0070919 Septembre 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388790 0080919 Septembre 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388790 0080919A Septembre 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388790 0101019 Octobre 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388790 0101019A Octobre 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388790 0030120 Janvier 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388790 0040120 Janvier 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1121018 Octobre 2021 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1131018 Octobre 2021 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1130819 Août 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1140819 Août 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1150819 Août 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1160819 Août 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1180919 Septembre 2022 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1070220 Février 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1080220 Février 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1090220 Février 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1100220 Février 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1110220 Février 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1060220 Février 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1170919 Septembre 2023 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1120620 Juin 2024 30 mai 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1010419 Avril 2022 28 août 2021 LOSARTAN/COMPRIMÉ/50 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388804 1020419 Avril 2022 28 août 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2050419 Avril 2022 28 août 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1070917 Septembre 2021 28 août 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1020419 Avril 2022 28 août 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1030419 Avril 2022 28 août 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0040917 Septembre 2021 28 août 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2010219 Février 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2010420 Avril 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2020219 Février 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2020420 Avril 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2030420 Avril 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2040219 Février 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2060419 Avril 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2080619 Juin 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2080918 Septembre 2021 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2091018 Octobre 2021 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2101018 Octobre 2021 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2161119 Novembre 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2171119 Novembre 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2030218 Février 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2070419 Avril 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2181119 Novembre 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2191119 Novembre 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 100 mg Teva Canada Ltd. 02357976 2140919 Septembre 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0010219 Février 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0020419 Avril 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0030419 Avril 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0031018 Octobre 2021 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0040120 Janvier 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0040919 Septembre 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0050620 Juin 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0050919 Septembre 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0060620 Juin 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0070620 Juin 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0010120 Janvier 2024 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 25 mg Teva Canada Ltd. 02380838 0020120 Janvier 2024 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1040120 Janvier 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1030120 Janvier 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1040419 Avril 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1050419 Avril 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1060419 Avril 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1070419 Avril 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1080918 Septembre 2021 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1090819 Août 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1090918 Septembre 2021 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1100819 Août 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1101018 Octobre 2021 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1110819 Août 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1111018 Octobre 2021 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1121018 Octobre 2021 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1130819 Août 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1180919 Septembre 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1010120 Janvier 2024 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1030218 Février 2022 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1080419 Avril 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1120819 Août 2023 30 mai 2021 TEVA-LOSARTAN, COMPRIMÉS 50 mg Teva Canada Ltd. 02357968 1141018 Octobre 2022 30 mai 2021 Valsartan

Sandoz Valsartan, COMPRIMÉS 160 mg Sandoz Canada Inc. 02356767 KT9598 Mars 2023 30 mai 2021 Sandoz Valsartan, COMPRIMÉS 320 mg Sandoz Canada Inc. 02356775 KT8923 Avril 2023 30 mai 2021 Sandoz Valsartan, COMPRIMÉS 320 mg Sandoz Canada Inc. 02356775 KV6185 Mars 2023 30 mai 2021 Sandoz Valsartan, COMPRIMÉS 80 mg Sandoz Canada Inc. 02356759 KT7180 Mars 2023 30 mai 2021 Sandoz Valsartan, COMPRIMÉS 80 mg Sandoz Canada Inc. 02356759 KT9515 Avril 2023 30 mai 2021 VALSARTAN, COMPRIMÉS 160 mg Sanis Health Inc. 02366967 KT9597 Mars 2023 30 mai 2021

