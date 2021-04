Produit : L'il Critters Gummy Vites, vitafusion Fibre Well et vitafusion MultiVites.

Rappel de certains lots parce qu'ils pourraient contenir des fragments de fils métalliques Ce qu'il faut faire : Cesser l'utilisation des produits. Communiquer avec le fabricant afin d'obtenir un remboursement avant de jeter les produits. Signaler tout effet secondaire ou toute plainte à Santé Canada .

Problème

Church & Dwight Canada Corp. effectue un rappel de certains lots des vitamines pour enfants L'il Critters Gummy Vites, ainsi que les vitafusion Fibre Well et les vitamines vitafusion MultiVites pour adultes, parce qu'ils pourraient contenir des fragments de fils électriques. Les lots touchés auraient été fabriqués pendant une période précise de quatre jours, soit du 29 octobre au 3 novembre 2020. Les produits furent distribués à l'échelle du pays.

Les fragments métalliques pourraient potentiellement endommager le système digestif s'ils sont ingérés. Selon les renseignements fournis par le fabricant, ces fragments métalliques seraient de petits morceaux d'écrans-filtres défaillants en acier inoxydable, issus du processus de fabrication. Les fragments sont des fils minces, visibles et flexibles, mesurant environ 25 millimètres de long. Le fabricant a pris connaissance de la situation après avoir reçu des plaintes de la part de consommateurs. Aucune blessure corporelle n'a été signalée parmi ces plaintes.

Santé Canada surveille l'efficacité du rappel et la mise en œuvre de toute mesure corrective et préventive, le cas échéant. Si des rappels supplémentaires sont requis, Santé Canada actualisera le tableau ci-dessous et informera la population canadienne.

Produits touchés

Produit NPN CUP du produit Lot Date de péremption L'il Critters Gummy Vites Bouteille de 70 multivitamines 80093799 0-27917-27000-5 WA03063552 WA03101954 Mai 2022 L'il Critters Gummy Vites Bouteille de 190 multivitamines 80093799 0-27917-01704-4 WA03105933 WA03105561 Mai 2022 Février 2022 L'il Critters Gummy Vites Bouteille de 275 multivitamines 80093799 0-27917-00198-2 WA03066312 WA03065947 Mai 2022 vitafusion Fibre Well bouteille de 90 vitamines 80046319 0-27917-02298-7 WA03086272 Novembre 2022 vitafusion MultiVites bouteille de 250 vitamines 80089431 0-27917-00197-5 WA03045979 WA03045978 Avril 2022 vitafusion MultiVites bouteille de 150 vitamines 80089431 0-27917-02333-5 WA03046274 Avril 2022

Ce qu'il faut faire

Cessez d'utiliser les produits touchés.

Si votre enfant ou vous-même avez consommé un produit faisant l'objet d'un rappel et que vous avez des préoccupations, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé.

Communiquez avec Church & Dwight Canada Corp en composant le 1-800-981-4710 avant de jeter le produit afin d'obtenir un remboursement ou pour toute question au sujet du rappel.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte au sujet d'un produit de santé.

