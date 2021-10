Produit : Produits de santé naturels (gélules) GENIUS Enfants et adolescents

Produits de santé naturels (gélules) GENIUS Enfants et adolescents

Nutripur Inc. rappelle un lot (GC2210-1, date de péremption 08-23) de ce produit pour cause de contamination bactérienne possible par Staphylococcus aureus , qui pourrait poser de graves risques pour la santé. Ces risques peuvent être plus élevés chez les enfants, les adolescents et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Ce qu'il faut faire : Cessez d'utiliser le produit rappelé. Consultez un professionnel de la santé si vous en avez fait l'utilisation et que vous vous inquiétez pour votre santé.

Nutripur Inc. fait le rappel d'un lot (GC2210-1, date de péremption 08-23) de gélules GENIUS Enfants et adolescents pour cause de contamination bactérienne possible par Staphylococcus aureus, qui pourrait poser de graves risques pour la santé.

Le produit de santé naturel annoncé est destiné à être utilisé par les enfants et les adolescents pour favoriser la santé du cerveau et des yeux, la concentration et la fonction mentale, et la gestion du trouble du déficit de l'attention/trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (aussi appelé TDA/TDAH)

L'ingestion du produit contaminé peut provoquer des symptômes comme une gêne ou des douleurs abdominales, de la diarrhée, des nausées et des vomissements. Les enfants, les adolescents et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont les plus susceptibles de présenter ces effets indésirables.

Ce produit a été distribué à partir d'août 2021.

Santé Canada surveille le rappel. Si d'autres renseigements concernant l'innocuité du produit sont obtenus, le Ministère prendra les mesures nécessaires pour informer la population canadienne.

Produits visés

Nom du produit NPN Numéro de lot Date de péremption Gélules GENIUS Enfants et adolescents 80001375 GC2210-1 08-23

Ce que doivent faire les consommateurs

Cessez d'utiliser le produit rappelé. Consultez un professionnel de la santé si vous ou votre enfant en avez fait l'utilisation et que vous vous inquiétez pour votre santé ou celle de votre enfant.

Si vous avez des questions concernant ce rappel, communiquez avec Nutripur Inc. par téléphone, au 1-450-435-2040, ou par courriel, à [email protected] .

. Signalez à Santé Canada les effets secondaires et les plaintes concernant les produits de santé.

Gélules GENIUS Enfants et adolescents

Renseignements: Renseignements aux médias Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]