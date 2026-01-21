OTTAWA, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ -

Résumé

Produit : Versions non homologuées et contrefaites de médicaments agonistes des récepteurs du polypeptide-1 similaire au glucagon (GLP-1). Il existe des versions homologuées de ces médicaments, telles que le sémaglutide (par exemple, Ozempic, Rybelsus et Wegovy) et le tirzépatide (par exemple, Mounjaro et Zepbound).

Produits de santé - Sécurité du produit; Produit non homologué/contrefait Ce que vous devriez faire : N'achetez des médicaments sur ordonnance qu'auprès de pharmacies agréées. N'achetez pas et n'utilisez pas de médicaments GLP-1 non homologués, tels que le sémaglutide ou le tirzépatide.

Problème

Avec l'intérêt croissant pour les produits GLP-1 tels que le sémaglutide (p. ex. Ozempic, Rybelsus, Wegovy) et le tirzépatide (p. ex. Mounjaro, Zepbound) destinés à la perte de poids, certaines personnes pourraient se tourner vers des produits non homologués ou contrefaits, qui pourraient présenter de graves risques pour la santé, car leur innocuité, leur efficacité ou leur qualité n'ont pas été évaluées par Santé Canada.

Santé Canada a identifié divers détaillants au Canada qui vendent des produits GLP-1 non homologués, tant en magasin qu'en ligne. Certains sites Web et publicités sur les réseaux sociaux utilisent de manière abusive les logos officiels de Santé Canada et affichent de faux témoignages afin de tromper les consommateurs. Santé Canada n'approuve jamais aucun produit de santé et n'autorise pas l'utilisation de son logo dans la publicité ou l'emballage de produits de santé.

Risque lié à l'utilisation de produits non homologués ou contrefaits :

Les médicaments non homologués ou contrefaits comportent de nombreux risques, notamment :

une teneur trop élevée, trop faible ou nulle du principe actif

la présence d'ingrédients non répertoriés, dangereux ou inconnus

la présence de contaminants, tels que des solvants, des métaux lourds, des particules (fibres, verre, plastique) ou des micro-organismes (bactéries, champignons, endotoxines)

être mal ou incorrectement étiquetés

être mal fabriqués ou mal entreposés

Les produits injectables non autorisés ou contrefaits comportent encore plus de risques, tels que des infections dues à un manque de stérilité, des réactions allergiques et d'autres effets négatifs graves dus à la contamination, à une mauvaise manipulation ou à une administration dangereuse.

Les médicaments sur ordonnance sont utilisés pour traiter des conditions médicales spécifiques et peuvent entraîner des effets secondaires graves. Ils ne doivent être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Sans surveillance adéquate, il existe un risque d'interactions médicamenteuses nocives ou d'effets indésirables qu'un professionnel de la santé peut aider à prévenir ou à gérer de manière appropriée. Au Canada, seules les pharmacies agréées peuvent vendre légalement des médicaments sur ordonnance.

Ce que fait Santé Canada :

La vente de produits non homologués ou contrefaits, ou la diffusion de déclarations fausses ou trompeuses visant à prévenir, traiter ou guérir des maladies, est illégale au Canada. Santé Canada surveille activement le marché et continue de prendre des mesures, telles que des saisies, l'envoi de lettres de conformité ou d'avertissement, contre la vente et la publicité de ces produits dans les magasins et en ligne. Le Ministère travaille également en étroite collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin d'empêcher l'entrée de marchandises non homologuées dans le pays.

Statut des médicaments GLP-1 au Canada :

Les médicaments GLP-1 tels que le sémaglutide (par exemple, Ozempic, Rybelsus et Wegovy) et le tirzépatide (par exemple, Mounjaro et Zepbound) sont des médicaments sur ordonnance homologués par Santé Canada pour traiter le diabète de type 2 et l'obésité. Ils sont disponibles sous forme injectable ou sous forme de comprimés oraux.

Les risques connus associés à l'utilisation des produits GLP-1 comprennent des problèmes gastro-intestinaux graves, une pancréatite, une aggravation des lésions rénales et une hypoglycémie, en particulier lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres médicaments. Votre professionnel de la santé peut vous aider à déterminer si les produits GLP-1 vous conviennent.

Ce que vous devriez faire

N'achetez des médicaments sur ordonnance qu'auprès d'une pharmacie agréée.

N'achetez pas et n'utilisez pas de produits non homologués.

Recherchez les médicaments qui ont été homologués par Santé Canada en vérifiant le numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres sur l'étiquette et en consultant la base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada.

Consultez votre professionnel de la santé si vous avez utilisé un produit GLP-1 non homologué et que vous avez des inquiétudes au sujet de votre santé.

Informez-vous sur les risques liés à l'achat de médicaments en ligne et apprenez à choisir une pharmacie en ligne sûre.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte liés à un produit de santé, y compris les produits contrefaits ou non homologués suspects.

