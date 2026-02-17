WHITEHORSE, YT, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Brendan Hanley, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, ont annoncé un financement de plus de 13 millions de dollars provenant du Fonds d'urgence pour le traitement (FUT) et du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) pour soutenir 23 projets dans le Nord et l'Ouest du Canada.

Par l'entremise du FUT, le gouvernement du Canada aide les municipalités ainsi que les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits à répondre aux besoins urgents liés à la crise des drogues illégales. Le Fonds soutient le traitement et le rétablissement, ainsi que les services de prévention et de réduction des méfaits. Il finance des projets qui répondent aux besoins immédiats déterminés par les communautés afin de renforcer les capacités locales et d'offrir un accès à des programmes et services culturellement adaptés, fondés sur des approches tenant compte des traumatismes et appuyés par des données probantes.

Le financement du PUDS fournira un soutien essentiel à une gamme de projets communautaires novateurs qui appuient le traitement et le rétablissement, ainsi que la prévention et la réduction des méfaits.

« Si nous voulons un Canada plus fort où les gens, dans chaque communauté, peuvent vivre en meilleure santé et en toute sécurité, nous devons nous attaquer ensemble à la crise des drogues illégales. Cela signifie offrir aux communautés le soutien nécessaire pour prendre soin de leurs membres d'une manière qui reflète réellement leurs réalités. Les organismes qui reçoivent un financement aujourd'hui offrent des services de santé urgents, du soutien social et des programmes ancrés dans la culture qui font une réelle différence et sauvent des vies chaque jour. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« La crise des drogues nécessite des mesures sur plusieurs fronts, et le traitement et le rétablissement sont des éléments essentiels de la réponse de notre gouvernement. Cet investissement met des ressources directement entre les mains des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, soutenant ainsi des soins adaptés à la culture et renforçant les efforts locaux de prévention et de réduction des risques. Les peuples autochtones connaissent mieux que quiconque leurs communautés, et lorsque nous soutenons leur leadership, nous sauvons des vies et bâtissons des communautés plus saines et plus fortes dans le Nord et dans l'Ouest du Canada. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Partout au pays, la crise des drogues illégales continue d'avoir des répercussions réelles et durables sur nos communautés, mais les Canadiennes et les Canadiens se serrent les coudes, comme en témoignent les projets annoncés aujourd'hui. Ces initiatives adoptent une approche communautaire globale en matière de consommation de substances, soutenant tout, de la prévention des surdoses à la guérison et au rétablissement. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires autochtones, provinciaux, territoriaux et communautaires afin d'élaborer des solutions durables, axées sur les besoins locaux et adaptées aux diverses réalités du Canada. »

Brendan Hanley

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

« Le financement de la camionnette Moccasin Mobile Outreach représente un soutien concret et pratique pour les personnes de notre communauté qui en ont le plus besoin, après les heures de travail, pendant les fins de semaine et dans les moments où il y a trop peu d'endroits où se tourner. Ce financement est déjà mis à profit sur le terrain, nous aidant à aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent, avec attention, dignité et respect de leur culture. Lorsque les Premières Nations du Yukon bénéficient de la confiance et des ressources nécessaires, nous obtenons des résultats et nous sauvons des vies. »

Math'ieya Alatini

Grande chef du Conseil des Premières Nations du Yukon

Le budget de 2024 a prévu 150 millions de dollars sur trois ans pour le FUT afin d'aider les municipalités et les communautés autochtones à mettre en œuvre des interventions rapides face à la crise des drogues illégales.

Depuis 2017, plus de 755 millions de dollars ont été investis dans plus de 465 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada.

Le 6 octobre 2025, Santé Canada a lancé un appel de propositions dans le cadre du FUT pour des projets de l'exercice 2026-2027. Les nouveaux projets sélectionnés devraient commencer dès avril 2026.

