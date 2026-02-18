/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant un financement dans le cadre du Fonds d'urgence pour le traitement dans le Nord de l'Ontario/ English
18 févr, 2026, 10:00 ET
SAULT STE. MARIE, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie--Algoma, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante dans le cadre du Fonds d'urgence pour le traitement.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 18 février 2026
Heure
11 h (HE)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
Maamwesying Services de santé communautaires du North Shore
540, rue Albert Est
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 5L8
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66475429558
Code d'accès : 958935
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
