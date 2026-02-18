SAULT STE. MARIE, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie--Algoma, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante dans le cadre du Fonds d'urgence pour le traitement.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 18 février 2026

Heure

11 h (HE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Maamwesying Services de santé communautaires du North Shore

540, rue Albert Est

Sault Ste. Marie (Ontario)

P6A 5L8

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66475429558

Code d'accès : 958935

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]