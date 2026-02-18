SAULT STE MARIE, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, Terry Sheehan, député de Sault Ste Marie--Algoma, a annoncé l'octroi de plus de 11,4 millions de dollars provenant du Fonds d'urgence pour le traitement (FUT) à huit projets en Ontario.

Par l'intermédiaire du FUT, le gouvernement du Canada aide les municipalités et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à répondre aux besoins urgents liés à la crise des drogues illégales. Le FUT met l'accent sur le soutien au traitement et au rétablissement, ainsi que sur la prévention et la réduction des risques. Il finance des projets qui répondent à des besoins immédiats, tels qu'ils sont définis par les communautés, afin de renforcer les capacités locales et de donner accès à des programmes et à des services adaptés sur le plan culturel, tenant compte des traumatismes et fondés sur des données probantes.

Citations

« Pour bâtir un Canada plus fort, où chaque communauté a la possibilité de s'épanouir, il faut s'attaquer à la crise des drogues illégales. Pour ce faire, il faut d'abord veiller à ce que les communautés disposent des ressources nécessaires pour soutenir les personnes en fonction de leur réalité. Les organismes qui reçoivent du financement d'aujourd'hui assurent une gamme de services de santé urgents et immédiats, de soutiens sociaux et de programmes culturels qui sauvent des vies dans leurs communautés. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« À l'instar du reste du pays, l'Ontario a connu de nombreuses difficultés et pertes en raison de la crise des drogues illégales. Ce financement d'urgence épaule plusieurs organisations, communautés autochtones et municipalités de notre province qui doivent répondre à des besoins urgents relatifs à la consommation de substances et aux dépendances, dont des interventions vitales, le traitement et la sensibilisation. »

Terry Sheehan

Député de Sault Ste. Marie--Algoma

Faits en bref

Le budget de 2024 a prévu 150 millions de dollars sur trois ans pour un FUT destiné à aider les municipalités et les communautés autochtones à réagir rapidement à la crise des drogues illégales.

Le 6 octobre 2025, Santé Canada a lancé un appel à propositions dans le cadre du FUT pour des projets pour l'exercice 2026-2027. Les nouveaux projets sélectionnés pour bénéficier d'un financement devraient démarrer dès avril 2026.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

