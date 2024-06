OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ -

Résumé

Produit : Fils résorbables utilisés dans les procédures de lifting cosmétique par fils tenseurs

Fils résorbables utilisés dans les procédures de lifting cosmétique par fils tenseurs Problème : Produits de santé - Sécurité des produits, Produit non autorisé

Produits de santé - Sécurité des produits, Produit non autorisé Ce qu'il faut faire : Assurez-vous que votre clinique utilise des fils résorbables autorisés par Santé Canada pour usage cosmétique. Assurez-vous que votre intervention de lifting par fils tenseurs est effectuée par un professionnel de la santé formé et qualifié et renseignez-vous sur les risques et les avantages de l'instrument et de l'intervention. Consultez un professionnel de la santé si vous avez subi une intervention de lifting par fils tenseurs à des fins esthétiques et que vous avez des inquiétudes quant à votre santé. Signaler les effets indésirables ou les plaintes à Santé Canada .

Problème

Santé Canada avise les consommateurs, les cliniques et les spas de l'importance d'utiliser des fils résorbables autorisés pour les liftings esthétiques par fils tenseurs (p. ex. liftings non chirurgicaux).

L'utilisation, à des fins esthétiques, de fils non autorisés ou destinés à d'autres fins (comme la fermeture de plaies ou les points de suture) peut présenter des risques pour la santé, tels que des lésions nerveuses, des irrégularités de la peau, des infections, des douleurs et des ecchymoses. Les fils peuvent se rompre, se déplacer dans la peau ou être exposés, entraînant des effets secondaires temporaires ou permanents.

Santé Canada sait que diverses cliniques et plateformes de vente en ligne encouragent l'utilisation à des fins esthétiques de fils non autorisés ou de fils autorisés pour d'autres usages. Il est illégal d'importer et de vendre des instruments médicaux non autorisés ou de faire la publicité d'instruments médicaux à des fins non approuvées par Santé Canada. Lorsque Santé Canada identifie des produits non autorisés qui pourraient présenter des risques graves pour la santé, il prend les mesures nécessaires pour en empêcher la distribution et en informer la population canadienne. Les mesures prises par Santé Canada peuvent inclure la saisie des produits non autorisés, la suppression de la publicité illégale et la collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour empêcher l'importation de produits non autorisés.

Par ailleurs, Santé Canada sait que les liftings par fils tenseurs faits soi-même sont promus sur les médias sociaux et que des personnes non formées effectuent des liftings par fils tenseurs à des fins esthétiques. Ces instruments devraient seulement être implantés par un médecin ou utilisés sous la supervision d'un médecin, de préférence dans un établissement de soins de santé.

Ce que vous devriez faire :

N'effectuez pas de procédure de lifting par fils tenseurs sur vous-même.

Si votre professionnel de la santé vous a recommandé de procéder à un lifting par fils tenseurs, consultez-le pour connaître les risques et les avantages du dispositif, ainsi que la personne qui doit effectuer l'intervention.

Vérifiez que votre clinique utilise des fils résorbables qui ont été autorisés par Santé Canada spécifiquement pour une utilisation à des fins esthétiques en effectuant une recherche dans la Liste des instruments médicaux homologués activement (MDALL) de Santé Canada et en demandant le mode d'emploi.

spécifiquement pour une utilisation à des fins esthétiques en effectuant une recherche dans la Liste des instruments médicaux homologués activement (MDALL) de Santé et en demandant le mode d'emploi. Assurez-vous que la procédure de lifting par fils tenseurs est effectuée par un professionnel de la santé formé et qualifié, tel qu'un chirurgien plasticien ou un dermatologue.

Vérifier que les fils résorbables ont été autorisés pour une utilisation à des fins esthétiques. Vérifier si la vente du dispositif a été autorisée en consultant la Liste des instruments médicaux homologués en vigueur (MDALL) de Santé Canada .

. Consultez un professionnel de la santé si vous avez reçu une procédure esthétique de lifting par fils tenseurs et que vous avez des inquiétudes concernant votre santé.

Signaler les effets indésirables ou déposer une plainte concernant des dispositifs médicaux.

Contexte

Un lifting par fil tenseur est une procédure cosmétique non chirurgicale peu invasive qui utilise un fil résorbable pour resserrer et soulever temporairement la peau et stimuler la production de collagène.

À l'heure actuelle, Santé Canada n'a autorisé qu'un seul produit à base de fil résorbable pour une utilisation dans le cadre d'un lifting cosmétique non chirurgical chez les patients adultes, qui doit être administré par un médecin ou utilisé sous la supervision d'un médecin. Santé Canada n'a pas évalué la sécurité, l'efficacité et la qualité des fils résorbables non autorisés, ce qui signifie que ces produits peuvent présenter des risques pour la santé. En autorisant un dispositif, Santé Canada l'évalue pour s'assurer que les avantages de son utilisation l'emportent sur les risques.

Santé Canada a autorisé plusieurs fils résorbables de qualité médicale pour la fermeture de plaies. Les risques et les avantages des fils absorbables utilisés pour la fermeture de plaies diffèrent de ceux utilisés pour une consommation cosmétique. Par exemple, les fils utilisés pour la fermeture des plaies sont munis d'ardillons pour fixer le tissu et faciliter la cicatrisation, tandis que les fils utilisés pour les procédures cosmétiques sont lisses avec des cônes absorbables conçus pour améliorer l'esthétique.

Les professionnels de la santé font appel à leur jugement professionnel pour choisir d'utiliser des dispositifs médicaux pour des indications que Santé Canada n'a pas spécifiquement autorisées. C'est ce qu'on appelle l'exercice de la médecine, qui est réglementé par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des questions ou des préoccupations.

