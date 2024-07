OTTAWA, ON, le 19 juill. 2024 /CNW/ -

Résumé

Problème : Écrans solaires maison

Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas d'écran solaire fait maison. N'utilisez que des écrans solaires approuvés pour la vente au Canada afin de vous protéger contre les rayons UV du soleil. Les consommateurs peuvent identifier les écrans solaires approuvés par leur numéro d'identification du médicament (DIN) ou leur numéro de produit naturel (NPN).

Qui cela concerne : Le public

Problème

Les recettes d'écrans solaires maison sont de plus en plus courantes sur les médias sociaux et Santé Canada met en garde le public contre les risques potentiels liés à la fabrication et à l'utilisation de ces produits.

La fabrication et l'utilisation de produits solaires faits maison présente des risques, car il est peu probable qu'ils vous protègent efficacement contre les rayons UV nocifs du soleil.

Santé Canada recommande de n'utiliser que des produits solaires autorisés. Tous les écrans solaires dont la vente est autorisée au Canada doivent porter un numéro d'identification du médicament (DIN) ou un numéro de produit naturel (NPN). Cela signifie que Santé Canada a déterminé que les avantages de l'utilisation du produit l'emportent sur les risques potentiels, lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi.

En plus des écrans solaires faits maison, Santé Canada est conscient que des mythes et de la désinformation circulent sur les médias sociaux au sujet de l'innocuité des écrans solaires, affirmant que leurs ingrédients sont nocifs pour la peau et qu'ils peuvent causer le cancer. Tous les écrans solaires autorisés sur le marché sont sûrs lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions.

L'exposition au soleil sans protection adéquate est la principale cause de cancer de la peau. Les écrans solaires sont très bénéfiques pour la santé. Associés à d'autres mesures de protection solaire, telles que le port de vêtements protecteurs, la recherche de l'ombre et l'évitement des heures d'ensoleillement maximal, ils réduisent le risque de développer un cancer de la peau et protègent contre les coups de soleil et contre le vieillissement prématuré de la peau.

En 2018, Santé Canada a procédé à un examen de l'innocuité afin d'évaluer le risque de réactions cutanées avec les produits de protection solaire. Santé Canada n'a pas trouvé de nouvelles préoccupations en matière d'innocuité. De rares réactions cutanées légères à modérées peuvent se développer chez les personnes présentant une allergie ou une sensibilité à un ou plusieurs ingrédients des produits de protection solaire ; cependant, les avantages de la protection solaire pour prévenir les coups de soleil et réduire le risque de cancer de la peau continuent de l'emporter largement sur tout risque de réactions cutanées locales.

De plus amples informations sur les écrans solaires sont disponibles sur le site Web de Santé Canada.

