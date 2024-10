Avis public - Santé Canada met en garde contre des produits d'amélioration de la performance sexuelle non homologués saisis dans des magasins de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique, pouvant présenter de graves risques pour la santé

OTTAWA, ON, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Santé Canada avise la population que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez les avis de sécurité en ligne ci-dessous :

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Vous devriez consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Risque identifié Compagnie Mesure prise Unauthorized health products for sexual enhancement 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil A-Plus Variety and Convenience Store 68, rue Wellington Port Hope (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Pink Unicorn L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil A-Plus Variety and Convenience Store 68, rue Wellington Port Hope (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 700K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil A-Plus Variety and Convenience Store 68, rue Wellington Port Hope (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil A-Plus Variety and Convenience Store 68, rue Wellington Port Hope (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Spanish Fly 22000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil A-Plus Variety and Convenience Store 68, rue Wellington Port Hope (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Bang Maximum Power L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Baywood Convenience 105, rue Bayly O, Unités 21-22, Ajax (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Black Mamba Premium Triple Maximum L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Baywood Convenience 105, rue Bayly O, Unités 21-22, Ajax (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Baywood Convenience 105, rue Bayly O, Unités 21-22, Ajax (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Baywood Convenience 105, rue Bayly O, Unités 21-22, Ajax (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Baywood Convenience 105, rue Bayly O, Unités 21-22, Ajax (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Bellamy Smoke & Gift 200 Bellamy Rd N, Unité 3, Scarborough (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Bellamy Smoke & Gift 200 Bellamy Rd N, Unité 3, Scarborough (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rush Hour 72 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Bellamy Smoke & Gift 200 Bellamy Rd N, Unité 3, Scarborough (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Busy Bee Convenience 1500 Highway 2, Unité 4, Courtice (Ontario) Produit saisi chez le détaillant E-Gold L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil et d'acétaminophène Ciné XXX Tra 143 Boul. Fiset, Sorel-Tracy (Québec) Produit saisi chez le détaillant Gold Lion Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Ciné XXX Tra 143 Boul. Fiset, Sorel-Tracy (Québec) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Ciné XXX Tra 143 Boul. Fiset, Sorel-Tracy (Québec) Produit saisi chez le détaillant Rhino for Her L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Ciné XXX Tra 143 Boul. Fiset, Sorel-Tracy (Québec) Produit saisi chez le détaillant Bang Maximum Power L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Convenience K 1900 Walkers Line, Unité 10, Burlington (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Black Bull Extreme L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Convenience K 1900 Walkers Line, Unité 10, Burlington (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Convenience K 1900 Walkers Line, Unité 10, Burlington (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Magnum Gold 24K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Convenience K 1900 Walkers Line, Unité 10, Burlington (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Convenience K 1900 Walkers Line, Unité 10, Burlington (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Convenience K 1900 Walkers Line, Unité 10, Burlington (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Convenience K 1900 Walkers Line, Unité 10, Burlington (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rush Hour 72 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Convenience K 1900 Walkers Line, Unité 10, Burlington (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil David Sharon's Variety 1366 Kingston Rd, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 99 Diamond 30000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil David Sharon's Variety 1366 Kingston Rd, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Evergreen Top Convenience 370 Highland Rd W, Unité 10, Kitchener (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Magnum Gold 24K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Evergreen Top Convenience 370 Highland Rd W, Unité 10, Kitchener (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Extreme 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Evergreen Top Convenience 370 Highland Rd W, Unité 10, Kitchener (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Evergreen Top Convenience 370 Highland Rd W, Unité 10, Kitchener (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Extreme 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Foxboro General Store 432, rue Ashley Foxboro (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Foxboro General Store 432, rue Ashley Foxboro (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Foxboro General Store 432, rue Ashley Foxboro (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Frank's Smoke Shop 2082, avenue Lawrence E, Scarborough (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Frank's Smoke Shop 2082, avenue Lawrence E, Scarborough (Ontario) Produit saisi chez le détaillant 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Alien 2 Power Platinum 11000 (red) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Bang Maximum Power L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Jaguar 30000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Lollipop L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Lucky Lady L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Magnum XXL 500K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Premium Pro Power 3500 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 11 Extreme 500K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 700K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Stiff Rox L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Harvard Convenience 35 Harvard Rd, Guelph (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Kim's Variety 40 Bunting Rd, St. Catharines (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Stiff Rox Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Kim's Variety 40 Bunting Rd, St. Catharines (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Alien 2 Power Platinum 11000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Love Den Romantic Accessories Ltd. 735, av. Goldstream, Unité 121, Langford (C.-B.) Produit saisi chez le détaillant Lucky Lady L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Love Den Romantic Accessories Ltd. 735, av. Goldstream, Unité 121, Langford (C.-B.) Produit saisi chez le détaillant ResErection! (blister) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Love Den Romantic Accessories Ltd. 735, av. Goldstream, Unité 121, Langford (C.-B.) Produit saisi chez le détaillant ResErection! (round bottle) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Love Den Romantic Accessories Ltd. 735, av. Goldstream, Unité 121, Langford (C.-B.) Produit saisi chez le détaillant Alien Power Platinum 11000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Lovedreamer.com 65, avenue Martin Ross, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Lucky Lady L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Lovedreamer.com 65, avenue Martin Ross, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Master Zone 1500 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Lovedreamer.com 65, avenue Martin Ross, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant ResErection! (bottle with flat front) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Lovedreamer.com 65, avenue Martin Ross, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant ResErection! (blister) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Lovedreamer.com 65, avenue Martin Ross, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Lovedreamer.com 65, avenue Martin Ross, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Lovedreamer.com 65, avenue Martin Ross, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Black Bull Extreme L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil One Stop Mart 4286 Kingston Rd, Unité 2, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil One Stop Mart 4286 Kingston Rd, Unité 2, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil One Stop Mart 4286 Kingston Rd, Unité 2, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Black Bull Extreme L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Orange Mart Don Mills 50 Forest Manor Rd, Unité 2, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Orange Mart Don Mills 50 Forest Manor Rd, Unité 2, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Orange Mart Don Mills 50 Forest Manor Rd, Unité 2, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Park n Shop Mart 461 Park Rd S, Unité 5, Oshawa (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Park n Shop Mart 461 Park Rd S, Unité 5, Oshawa (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Park n Shop Mart 461 Park Rd S, Unité 5, Oshawa (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Park n Shop Mart 461 Park Rd S, Unité 5, Oshawa (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Park n Shop Mart 461 Park Rd S, Unité 5, Oshawa (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Snappy Food Mart 3600 Ellesmere Rd, Unités 8-9, Scarborough (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Snappy Food Mart 3600 Ellesmere Rd, Unités 8-9, Scarborough (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Willowdale Convenience 184, avenue Parkview, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Xpress Convenience 8917 The Gore Rd, Unité 1, Brampton (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Lanlay Revita Capsules Vita-X L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Xpress Convenience 8917 The Gore Rd, Unité 1, Brampton (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 7000K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Xpress Convenience 8917 The Gore Rd, Unité 1, Brampton (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Xpress Convenience 8917 The Gore Rd, Unité 1, Brampton (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rush Hour 72 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Xpress Convenience 8917 The Gore Rd, Unité 1, Brampton (Ontario) Produit saisi chez le détaillant

Renseignements aux médias: Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]