OTTAWA, ON, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Santé Canada signale que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour plus d'informations, y compris des photos des produits et ce que vous devez faire, consultez les alertes de sécurité en ligne suivantes :

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter des risques graves pour la santé afin que le public puisse facilement identifier ceux qu'il a pu acheter et prendre les mesures qui s'imposent. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces listes pour prendre connaissance des mises à jour.

Produits de santé non homologués utilisés pour améliorer la performance sexuelle Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire analysé

par la Food and Drug

Administration des États-Unis a révélé

la présence de sildénafil et de tadalafil Convenience K /

Vape Supreme

34, rue Bristol Est,

Mississauga (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de tadalafil Convenience K /

Vape Supreme

34, rue Bristol Est,

Mississauga (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Lucky Lady L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de tadalafil Convenience K /

Vape Supreme

34, rue Bristol Est,

Mississauga (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Magnum Gold 24K L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de sidénafil Convenience K /

Vape Supreme

34, rue Bristol Est,

Mississauga (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de sidénafil Convenience K /

Vape Supreme

34, rue Bristol Est,

Mississauga (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de sidénafil Convenience K /

Vape Supreme

34, rue Bristol Est,

Mississauga (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de tadalafil Convenience K /

Vape Supreme

34, rue Bristol Est,

Mississauga (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de tadalafil Convenience K /

Vape Supreme

34, rue Bristol Est,

Mississauga (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Big Rhino Fiamund 300K L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de tadalafil Dollar Zone Tobacco

Plus 5970 16e Avenue,

unité 108, Markham (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de sidénafil Dollar Zone Tobacco

Plus 5970 16e Avenue,

unité 108, Markham (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de tadalafil Dollar Zone Tobacco Plus

5970 16e Avenue, unité 108,

Markham (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Magnum XXL 50K L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de tadalafil Dollar Zone Tobacco

Plus 5970 16e Avenue,

unité 108, Markham (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de sidénafil Dollar Zone Tobacco Plus

5970 16e Avenue,

unité 108, Markham (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence de tadalafil Dollar Zone Tobacco Plus 5970 16e Avenue, unité 108, Markham (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Stiff Rox L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence de sidénafil et de tadalafil Dollar Zone Tobacco Plus

5970 16e Avenue, unité 108, Markham (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Super Rhino Gold 18000 L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence de sidénafil Dollar Zone Tobacco Plus 5970 16e Avenue, unité 108, Markham (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Bang Maximum Power L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la présence de sidénafil S.K. Variety Store

100, impasse Whites Oaks,

Whitby (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Black Bull Extreme L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence de sidénafil et de tadalafil S.K. Variety Store

100, impasse Whites Oaks,

Whitby (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Blue 6K L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de sidénafil S.K. Variety Store

100, impasse Whites Oaks,

Whitby (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Etumax Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de sidénafil et de tadalafil S.K. Variety Store

100, impasse Whites Oaks,

Whitby (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Magnum Gold 24K L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence de sidénafil S.K. Variety Store

100, impasse Whites Oaks,

Whitby (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Magnum XXL 500K L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence de sidénafil S.K. Variety Store

100, impasse Whites Oaks,

Whitby (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence de sidénafil S.K. Variety Store

100, impasse Whites Oaks,

Whitby (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence de tadalafil S.K. Variety Store

100, impasse Whites Oaks,

Whitby (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence de sidénafil S.K. Variety Store

100, impasse Whites Oaks,

Whitby (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence de tadalafil S.K. Variety Store

100, impasse Whites Oaks,

Whitby (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la

présence de tadalafil S.K. Variety Store

100, impasse Whites Oaks,

Whitby (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Magnum Gold 24K L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence de sidénafil Variety Smoke and Gift Shop

140, avenue Woodbridge,

unité 5, Woodbridge (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence de sidénafil Variety Smoke and Gift Shop 140, avenue Woodbridge, unité 5,

Woodbridge (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant

Restez branché à Santé Canada et recevez les derniers avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]