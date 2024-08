OTTAWA, ON, le 7 août 2024 /CNW/ - Santé Canada signale que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour plus d'informations, y compris des photos des produits et ce que vous devez faire, consultez les alertes de sécurité en ligne suivantes :

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter des risques graves pour la santé afin que le public puisse facilement identifier ceux qu'il a pu acheter et prendre les mesures qui s'imposent. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces listes pour prendre connaissance des mises à jour.

Produits de santé non homologués utilisés pour améliorer la performance sexuelle Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Horny Goat Weed L'étiquette indique la présence d'extrait de graines de Mucuna pruriens (L-dopa à 12 %) Cuban Cigar Studio 5365, rue Ferry, Unité-1, Niagara Falls (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Magnum XXL 9800 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de lévodopa et de prastérone Cuban Cigar Studio 5365, rue Ferry, Unité-1, Niagara Falls (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Pink Pussycat Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Cuban Cigar Studio 5365, rue Ferry, Unité-1, Niagara Falls (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 375K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Cuban Cigar Studio 5365, rue Ferry, Unité-1, Niagara Falls (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Extreme 50000 L'analyse d'un produit similaire par la Food and Drug Administration des États-Unis a révélé la présence de tadalafil Cuban Cigar Studio 5365, rue Ferry, Unité-1, Niagara Falls (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Fire 500K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de lévodopa et de prastérone Cuban Cigar Studio 5365, rue Ferry, Unité-1, Niagara Falls (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 700K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Cuban Cigar Studio 5365, rue Ferry, Unité-1, Niagara Falls (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Cuban Cigar Studio 5365, rue Ferry, Unité-1, Niagara Falls (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail VIP Vital Honey L'analyse d'un produit similaire par la Food and Drug Administration des États-Unis a révélé la présence de tadalafil Cuban Cigar Studio 5365, rue Ferry, Unité-1, Niagara Falls (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 6000K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Quik Shop 119, boul. Fort York, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino Rush Trio 15000K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Quik Shop 119, boul. Fort York, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Honey L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Sam's Variety 228, av. Margaret, Kitchener (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Étiqueté en langue chinoise comme '8 Times 1 Night' L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Étiqueté en langue chinoise comme 'Cordyceps sinensis' L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Étiqueté en langue chinoise comme 'Cordyceps + Deer whip' L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Magnum Gold 5000K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Trust Convenience 5850, 88 Ave NE, #3170 Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Produit de santé non homologué utilisé pour le traitement de problèmes cutanés Brilliant Skin Essentials Brilliant Rejuv Set (Skin whitening) La présence d'hydroquinone et de trétinoïne est mentionnée sur l'étiquette. Hiraya Filo Store Victoria (C.-B.) Produit retiré de l'entrepôt et de la boutique de vente en ligne Produits poppers non homologué Dolce Detersive Bello L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de nitrite d'isobutyle Wiggles Adult Video 980, The Queensway, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

Restez branché à Santé Canada et recevez les derniers avis et rappels de produits.

