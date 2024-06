OTTAWA' ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - Santé Canada avise la population que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez les avis de sécurité en ligne ci-dessous.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Vous devriez consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Produits de santé non homologués utilisés pour améliorer la performance sexuelle Lucky Lady L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Time Convenience Store 55, rue Sherbourne Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino X 69 Silver 500 K L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Time Convenience Store 55, rue Sherbourne Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Titanium 4000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de sildénafil. Heat of the Moment Express 4485 Chesswood Drive North York (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Mamba Premium 80000 L'analyse du produit a révélé la présence de tadalafil et de sildénafil. Big Bee Convenience & Food Mart 134, rue Lake

St Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant Raging Bull 50000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de sildénafil. Big Bee Convenience & Food Mart 134, rue Lake

St Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 25 Platinum 25000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de sildénafil. Big Bee Convenience & Food Mart 134, rue Lake

St Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant Stiff Rox Gold L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de sildénafil. Big Bee Convenience & Food Mart 134, rue Lake

St Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Bull Extreme L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Honey! Extra Strength L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Magnum Gold 24K L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Premium Pro Power 3500 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 69 Power Plus 500K L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 10000K L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Alien 2 Power Platinum 11000 (red) L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Jaguar 30000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Lucky Lady L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Magnum XXL 9800 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de prastérone et de lévodopa Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Plus Imperial Love 22000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Premium Pro Power 3500 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Rhino 69 Extreme 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Rush Hour 72 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Vape Wholesaler 809, rue Victoria N. Unité 10 Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant

Black Ant (Labelled in Chinese) L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Increasing Delay L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Japan Tengsu L'étiquette indique la présence de sildénafil. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Kidney Boost the Menpower L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Maca L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Red Diamond Viagra L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Produits poppers non autorisés

Amsterdam Un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) portait une étiquette indiquant la présence de nitrite d'isobutyle Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Blue Boy Original L'étiquette indique la présence de nitrite d'isobutyle Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Double Scorpio Rose Gold L'étiquette indique la présence de nitrite d'isobutyle, de nitrite de N-butyle et de nitrite de Tert-butyle. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

English Royale L'étiquette indique la présence de nitrite d'isobutyle. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Gold Label Amsterdam L'étiquette indique la présence de nitrite d'isobutyle. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Jungle Juice Platinum Un produit présenté dans un emballage similaire saisi antérieurement portait une étiquette indiquant la présence de nitrite d'isobutyle Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Jungle Juice Platinum Black Un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) portait une étiquette indiquant la présence de nitrites d'alkyle. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Pig Sweat L'étiquette indique la présence de nitrite d'isobutyle. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Rochefort L'étiquette indique la présence de nitrite d'isobutyle. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Rush Original Un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) portait une étiquette indiquant la présence de nitrite d'isobutyle. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Rush Power Pak L'étiquette indique la présence de nitrite d'isobutyle. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant

Super Rush Un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) portait une étiquette indiquant la présence de nitrites d'alkyle. Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke (Ontario) Saisi chez le détaillant



