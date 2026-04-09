Produit : Médicaments injectables à base de peptides non homologués (souvent vendus en ligne et présentés comme des produits « anti-âge », de musculation ou de « bien-être »)

Médicaments injectables à base de peptides non homologués (souvent vendus en ligne et présentés comme des produits « anti-âge », de musculation ou de « bien-être ») Problème : Produits de santé - Produit non homologué ; sécurité des produits

Produits de santé - Produit non homologué ; sécurité des produits Ce qu'il faut faire : N'achetez pas et n'utilisez pas ces produits. Si vous les avez utilisés et que vous ne vous sentez pas bien ou avez des inquiétudes, consultez immédiatement un professionnel de la santé. Achetez uniquement des médicaments sur ordonnance auprès de pharmacies autorisées. Vérifiez les étiquettes : les médicaments homologués vendus au Canada ont un numéro d'identification d'un médicament (DIN) à huit chiffres figurant sur l'étiquette.

Produits visés

Les produits suivants sont des exemples de médicaments injectables à base de peptides non homologués saisis par Santé Canada. Veuillez noter que de nombreux autres médicaments injectables à base de peptides non homologués existent et doivent tous être évités :

BPC-157

CJC-1295

DSIP

Epitalon

GHK-Cu

HCG

Ipamoreline

KPV

Melanotan I et II

MOTS-C

NAD+

SS-31

TB-500

Retatrutide

Problème

Santé Canada met en garde les consommateurs contre les risques graves pour la santé liés à l'utilisation de médicaments injectables à base de peptides non homologués. Ces produits peuvent modifier le fonctionnement de votre organisme et sont souvent promus en ligne et sur les médias sociaux pour leurs prétendus effets « anti-âge », de perte de poids, de musculation, d'amélioration des performances sportives, de récupération après une blessure, de sommeil, de concentration mentale ou de « bien-être » général.

Au Canada, les peptides sont généralement réglementés comme des médicaments sur ordonnance. Les médicaments à base de peptides homologués doivent être utilisés uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé autorisé, comme un médecin, pour traiter des affections précises. Santé Canada rappelle aux consommateurs que les décisions concernant les médicaments sur ordonnance doivent être prises en consultation avec un professionnel de la santé et que ces médicaments doivent être achetés uniquement auprès d'une pharmacie autorisée.

Les produits pharmaceutiques non autorisés sont illégaux au Canada et n'ont pas été évalués par Santé Canada quant à leur sécurité, leur efficacité et leur qualité. Il n'a pas été démontré, au moyen d'essais scientifiques, qu'ils procurent les bienfaits pour la santé qu'ils prétendent offrir.

Les consommateurs qui utilisent des médicaments à base de peptides non homologués s'exposent à divers risques, notamment, mais sans s'y limiter, à des déséquilibres hormonaux, des sautes d'humeur, des déséquilibres de la glycémie, des atteintes au foie ou aux reins, des caillots sanguins et à la croissance de tumeurs cancéreuses.

Les médicaments non homologués peuvent également :

entraîner des infections, des réactions allergiques et d'autres complications graves;

contenir trop, trop peu ou aucune quantité de l'ingrédient actif;

contenir des ingrédients non déclarés, dangereux ou inconnus;

contenir des contaminants, tels que des solvants, des métaux lourds, des particules (fibres, verre, plastique) ou des agents microbiens (bactéries, champignons, endotoxines);

être mal ou incorrectement étiquetés;

être fabriqués ou entreposés de façon inadéquate;

interagir avec d'autres médicaments ou produits de santé que vous pourriez prendre.

Santé Canada continue d'identifier des produits commercialisés comme « Pour recherche uniquement - Non destiné à la consommation humaine ». Ce type d'étiquetage ne rend pas ces produits légaux ni exemptés des exigences réglementaires. Il est conseillé aux consommateurs de ne pas acheter ni utiliser des produits portant cette mention.

Santé Canada a saisi plusieurs médicaments injectables à base de peptides non homologués et collabore avec l'Agence des services frontaliers du Canada afin d'empêcher l'entrée de ces produits non homologués au pays.

Si d'autres préoccupations en matière de sécurité sont relevées, Santé Canada prendra les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne et communiquera des mises à jour, au besoin.

Ce que vous devriez faire

Si vous avez utilisé un médicament injectable à base de peptides non homologué et que vous ne vous sentez pas bien ou avez des inquiétudes, consultez un professionnel de la santé (médecin, infirmier praticien, pharmacien).

Éliminez ces produits de façon sécuritaire en suivant les directives municipales ou régionales relatives aux produits chimiques et aux déchets dangereux, ou rapportez-les à votre pharmacie locale pour une élimination appropriée.

Utilisez les médicaments sur ordonnance sous la supervision d'un professionnel de la santé et achetez-les uniquement auprès de pharmacies autorisées. Soyez conscient des risques liés à l'achat de produits de santé en ligne.

N'achetez pas et n'utilisez pas de médicaments non homologués. N'utilisez pas de produits portant la mention « Pour recherche uniquement - Non destiné à la consommation humaine ». Ils peuvent être dangereux pour votre santé.

Vérifiez l'étiquette avant d'acheter. Les médicaments sur ordonnance approuvés au Canada portent un numéro d'identification d'un médicament (DIN) à huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si un médicament est autorisé à la vente en consultant la Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte liée à un produit de santé.

Également disponible en anglais

SOURCE Santé Canada (SC)

Demandes des médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Demandes du public : (613) 957-2991, 866 225-0709, [email protected]