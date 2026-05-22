MONCTON, NB, Le 22 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de 10 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour la santé mentale des jeunes (FSMJ) pour aider les services intégrés pour les jeunes (SIJ) du Nouveau-Brunswick à soutenir un plus grand nombre de jeunes confrontés à des obstacles dans l'accès aux soins de santé mentale, tels que les longs délais d'attente et le manque de soutiens adaptés à leur culture.

Cet investissement permet à l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick, responsable du réseau des SIJ dans la province, d'étendre la portée de son réseau en développant des services mobiles et virtuels pour rejoindre les jeunes partout dans la province, en particulier dans les communautés rurales et éloignées. Il permettra également de renforcer les capacités cliniques des centres existants et futurs, ainsi que de créer de nouvelles voies d'accès pour les jeunes confrontés à des lacunes dans les soins de santé mentale, notamment les nouveaux arrivants, les jeunes 2ELGBTQIA+ et les jeunes atteints de troubles neurodéveloppementaux et liés à l'alimentation.

Cette initiative, guidée par une consultation continue avec les jeunes et les familles, contribuera également à faire en sorte que les jeunes puissent obtenir de l'aide au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Il aidera à renforcer les liens entre les centres existants et les centres futurs, d'autres partenaires communautaires et les réseaux de SIJ partout au pays.

Citations

« Qu'il s'agisse de trouver un emploi, de réussir ses études, de suivre un traitement contre la consommation de substances ou de prendre en charge une maladie mentale, les services intégrés pour les jeunes aident ces derniers à trouver le soutien dont ils ont besoin sans repartir à zéro. Désormais, grâce au soutien supplémentaire annoncé par l'entremise du Fonds pour la santé mentale des jeunes, un plus grand nombre de jeunes du Nouveau-Brunswick pourront obtenir des soins intégrés et adaptés à leur situation en temps opportun. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Donnons aux jeunes les meilleures chances de s'épanouir en prenant soin de leur santé mentale et en leur ouvrant plus de portes vers les relations sociales et l'accompagnement. Cet investissement renforcera le réseau des services intégrés pour les jeunes en mettant à la disposition des jeunes de tout le Nouveau-Brunswick des services de santé mentale mobiles et virtuels. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Députée de Moncton-Dieppe

« Il est important que les communautés s'unissent pour améliorer la vie de tous nos jeunes au Nouveau-Brunswick. Lorsque nous travaillons ensemble, des choses extraordinaires peuvent se produire, et nos centres intégrés de bien-être pour les jeunes en sont un excellent exemple. »

L'honorable Robert McKee

Ministre de la Justice et ministre responsable des Services de santé mentale et de traitement des dépendances, Nouveau-Brunswick

« Cet investissement marque une avancée importante dans le renforcement et l'extension du réseau des services intégrés pour les jeunes (SIJ) partout au Nouveau-Brunswick, en vue d'améliorer l'accès équitable à des services de soutien en matière de santé mentale et de bien-être adaptés aux jeunes, respectueux de leurs cultures, et fournis en temps opportun dans toute la province. Grâce à des services mobiles, virtuels et intégrés conçus avec les jeunes et les familles -- et non pas simplement pour eux --, nous mettons en place un système de soins plus cohérent. S'appuyant sur des expériences vécues passées et présentes, ce travail repose sur une collaboration avec les jeunes, les familles, les communautés autochtones et les partenaires de tout le Nouveau-Brunswick afin de refléter les diverses réalités auxquelles les jeunes sont confrontés. »

Kristen Barnes

Directrice des services intégrés pour les jeunes du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Le Fonds pour la santé mentale des jeunes, lancé en novembre 2024, représente le plus important investissement du Canada dans le domaine de la santé mentale des jeunes, avec un financement de 500 millions de dollars sur cinq ans. À ce jour, ces fonds ont servi à financer six accords majeurs relatifs aux services intégrés pour les jeunes (SIJ) partout au pays, ainsi que plus de 20 initiatives communautaires et l'élaboration de directives cliniques spécifiques aux jeunes concernant le jeu compulsif et les troubles de l'alimentation.

Les SIJ regroupent sous un même toit un large éventail de services de soutien, notamment en matière de santé mentale, de consommation de substances, de soins primaires, d'éducation, d'emploi et de logement. Les SIJ s'appuient sur des données probantes et mettent l'accent sur l'intervention précoce, la transition harmonieuse entre les services et des soins adaptés à la culture.

Les SIJ du Nouveau-Brunswick mettent en place un réseau interconnecté de six centres de SIJ dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick afin d'aider les jeunes à accéder à des services de soutien en temps opportun, centrés sur eux, intégrés et plus près de chez eux. Des centres sont actuellement en activité à Moncton, Saint John et dans la péninsule acadienne, et de nouveaux centres sont en cours de création à Neqotkuk, Elsipogtog et Fredericton.

Au Canada, 125 centres de SIJ, auxquels s'ajoutent une cinquantaine d'autres en cours de développement, aident les jeunes et les familles à obtenir un soutien en santé mentale en temps opportun, sans longs délais d'attente ni retard dans l'orientation.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected] ; Relations avec les médias : Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]