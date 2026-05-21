OTTAWA, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ - Cette semaine, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a dirigé la délégation canadienne à la 79e Assemblée mondiale de la Santé (AMS) à Genève, réaffirmant l'engagement du Canada en faveur de la collaboration et d'un leadership mondial fort. La ministre a souligné l'importance d'investir dans les soins de santé, tant pour l'économie que pour les Canadiennes et les Canadiens.

Lors d'une séance organisée par l'International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (fédération internationale des fabricants et associations pharmaceutiques), la ministre Michel a mis de l'avant le renforcement de l'approche du Canada en matière de produits pharmaceutiques. Elle a présenté les mesures prises par le gouvernement pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels en réduisant les délais et les coûts d'homologation des médicaments, et en mettant en place un système modernisé qui est attractif pour les industries internationales et nationales. La ministre Michel a également rencontré des dirigeants du secteur pharmaceutique.

De plus, la ministre Michel a annoncé que le gouvernement fédéral allouera 131 millions de dollars, sur une période de cinq ans, pour soutenir les provinces, les territoires et, par conséquent, l'Alliance pharmaceutique pancanadienne, dans le cadre d'un objectif commun visant à améliorer l'accès aux médicaments abordables.

La ministre Michel a également échangé avec ses homologues et partenaires internationaux pour discuter des priorités communes en matière de santé, notamment la réponse du Canada aux récentes éclosions de hantavirus et d'Ebola, la gouvernance des données de santé et l'intelligence artificielle, la santé des hommes et des garçons, ainsi que le développement de médicaments et de vaccins de nouvelle génération. La ministre a signé une lettre d'intention indiquant l'objectif de finaliser un protocole d'entente sur la coopération en matière de santé avec le Brésil. Elle s'est également jointe aux partenaires de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour renforcer la coopération mondiale dans la lutte contre la désinformation et la mésinformation en matière de santé.

La Dre Joss Reimer, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a également participé à l'AMS. La Dre Reimer a rencontré ses homologues internationaux en vue de faire progresser les discussions sur la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses, la préparation aux pandémies mondiales, la promotion de la santé, l'élimination de la violence à l'encontre des enfants et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.

La participation du Canada à l'AMS a réaffirmé son engagement en faveur de systèmes de santé équitables, solides et coopératifs, et a renforcé les partenariats visant à relever les défis mondiaux en matière de santé.

Citations



« En cette période d'incertitude, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de laisser qui que ce soit de côté. Il est absolument essentiel que nous travaillions ensemble, en tant que partenaires mondiaux. Car lorsque les défis sont communs, les solutions doivent l'être aussi. Les récentes éclosions de hantavirus et d'Ebola réaffirment le leadership et le rôle central de l'OMS dans la protection de la santé mondiale. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« J'ai été honorée de participer à l'Assemblée mondiale de la Santé, ma première participation à un événement international en tant qu'administratrice en chef de la santé publique du Canada. Par des événements de santé publique tels que la récente éclosion du hantavirus Andes et l'épidémie de maladie Ebola, l'OMS continue de faire preuve d'un leadership essentiel. Nous reconnaissons l'importance de la collaboration internationale pour répondre aux nouveaux enjeux de santé publique. L'Assemblée permet aux pays de se réunir et de partager collectivement des idées et des enseignements tirés de l'expérience qui peuvent contribuer à faire progresser les priorités mondiales en matière de santé. »

Dre Joss Reimer

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Faits en bref

L'Assemblée mondiale de la Santé (AMS) se tient chaque année et constitue l'instance décisionnelle suprême de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), à laquelle participent des délégations de tous les États membres de l'OMS. L'AMS définit les politiques de l'OMS, nomme le Directeur général, supervise les politiques financières et examine et approuve le budget-programme proposé.

Le Canada est membre de l'OMS depuis sa création en 1948.

En tant que partenariat pancanadien unique en son genre, regroupant les provinces et les territoires, ainsi que les régimes publics d'assurance médicaments fédéraux participants, l'Alliance pharmaceutique pancanadienne négocie des prix plus bas pour les médicaments sur ordonnance destinés aux régimes publics. Depuis 2010, elle a mené à bien plus de 600 négociations, générant des économies cumulées de plus de 28 milliards de dollars (soit environ 4,87 milliards de dollars par an).

L'Agence de la santé publique du Canada, en collaboration avec d'autres ministères et organismes du gouvernement du Canada ainsi qu'avec les provinces et les territoires, travaille avec des partenaires internationaux, notamment l'Organisation mondiale de la Santé, pour surveiller et répondre à l'éclosion du hantavirus Andes.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]