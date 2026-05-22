/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce en faveur de la santé mentale des jeunes au Nouveau-Brunswick/ English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
22 mai, 2026, 06:00 ET
MONCTON, NB, le 21 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et de l'honorable Robert McKee, ministre de la Justice, procureur général et ministre responsable des Services de santé mentale et de traitement des dépendances du Nouveau-Brunswick, tiendra une conférence de presse pour annoncer un meilleur accès aux soins de santé mentale pour les jeunes au Nouveau-Brunswick.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 22 mai 2026
Heure
10 h 00 (HA)
Lieu
Services intégrés pour les jeunes
22, rue Church, 3e étage
Moncton, Nouveau-Brunswick
E1C 0P7
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/61558626116
Code d'accès : 128506
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
X : @GouvCanSante
Facebook : Canadiens en santé
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]
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