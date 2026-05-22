MONCTON, NB, le 21 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et de l'honorable Robert McKee, ministre de la Justice, procureur général et ministre responsable des Services de santé mentale et de traitement des dépendances du Nouveau-Brunswick, tiendra une conférence de presse pour annoncer un meilleur accès aux soins de santé mentale pour les jeunes au Nouveau-Brunswick.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 22 mai 2026

Heure

10 h 00 (HA)

Lieu

Services intégrés pour les jeunes

22, rue Church, 3e étage

Moncton, Nouveau-Brunswick

E1C 0P7

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Code d'accès : 128506

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SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]