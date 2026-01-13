Produit : Toutes les concentrations d'octréotide pour suspension injectable de Teva en kit (DIN 02503751, 02503778 and 0253786) portant les numéros de lots indiqués ci-dessous.

Si vous êtes en possession d'un produit concerné, ne l'utilisez pas. Consultez immédiatement votre professionnel de la santé afin d'obtenir un produit de remplacement ou une alternative. Consultez un médecin si vous avez utilisé ce produit et présentez des symptômes d'infection ou d'autres symptômes ou effets secondaires inattendus.

Produits visés

Produit DIN UPC Lot Date de péremption Octréotide pour injection Teva 10 mg/vial - kit 02503751 068510998460 4401203R 4401202 4400915 31 oct 2026 30 sept 2026 31 août 2026 Octréotide pour injection Teva 20 mg/vial - kit 02503778 068510998477 4501460 4401309 4401501 4401231 4401065 31 mars 2027 30 sept 2026 31 oct 2026 30 sept 2026 30 sept 2026 Octréotide pour injection Teva 30 mg/vial - kit 02503786 068510998484 4501296 4401394 4500804 4500219 4401208 4500218 4401207 4400955 4400918 28 fév 2027 31 oct 2026 31 oct 2026 30 sept 2026 30 sept 2026 30 sept 2026 30 sept 2026 30 sept 2026 31 août 2026

Problème

Teva Canada Limited procède au rappel de toutes les concentrations (lots énumérés ci-dessus) du médicament sur ordonnance Octréotide par mesure de précaution en raison de lacunes dans les bonnes pratiques de fabrication (BPF) constatées dans son site de fabrication étranger. Les BPF garantissent que les médicaments répondent aux normes de qualité appropriées pour leur utilisation prévue avant leur mise en vente. Les lacunes identifiées pourraient entraîner des problèmes potentiels pour la qualité des produits, notamment une contamination microbiologique (compromettant la stérilité), une contamination par des particules étrangères et des préoccupations liées à l'exactitude des dosages.

Les risques potentiels graves pour la santé associés à ces lacunes comprennent :

Infections cutanées et musculaires au site d'injection, notamment cellulite ou abcès

Infection sanguine grave

Caillots sanguins

Réactions d'hypersensibilité, notamment réactions allergiques potentiellement mortelles

Réactions inflammatoires/bosses au site d'injection

Absence d'effet thérapeutique en raison d'une dose insuffisante

Symptômes de surdose, tels que bouffées de chaleur, miction fréquente, fatigue, dépression, anxiété et manque de concentration, ou aggravation des effets secondaires.

L'acétate d'octréotide de Teva en suspension injectable est un médicament d'action prolongée délivré sur ordonnance utilisé pour traiter certains troubles liés aux hormones, notamment l'acromégalie (une affection causée par un excès d'hormone de croissance), ainsi que la diarrhée sévère et les bouffées de chaleur causées par certaines tumeurs.

Santé Canada surveille le rappel et l'enquête menés par l'entreprise, y compris la mise en œuvre de mesures correctives et préventives. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont détectés.

Ce que vous devriez faire

Si vous possédez un produit visé, ne l'utilisez pas. Consultez immédiatement votre professionnel de la santé afin d'obtenir un produit de remplacement ou une solution de rechange. Si vous n'êtes pas certain que votre produit est visé, vérifiez auprès de votre pharmacie.

Consultez un médecin si vous avez utilisé ce produit et que vous présentez des symptômes d'infection ou d'autres symptômes ou effets secondaires inattendus.

Retournez le ou les produits visés à la pharmacie où vous les avez achetés afin qu'ils soient éliminés de façon appropriée.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé le produit concerné et que vous avez des inquiétudes pour votre santé.

Contactez Teva Canada Limited en appelant le numéro gratuit 1-800-268-4127, option 3, ou par courriel à [email protected] , si vous avez des questions concernant ce rappel.

, si vous avez des questions concernant ce rappel. Signalez tout effet secondaire ou plainte liés à un produit de santé à Santé Canada.

