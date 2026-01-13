Avis public - Rappel d'Octréotide pour suspension injectable de Teva en raison de problèmes potentiels liés à la qualité du médicament English

Santé Canada (SC)

13 janv, 2026, 13:30 ET

OTTAWA, ON, le 13 janv. 2026

Résumé

Toutes les concentrations d’octréotide pour suspension injectable de Teva en kit (DIN 02503751, 02503778 and 0253786) (Groupe CNW/Santé Canada (SC))
  • Produit : Toutes les concentrations d'octréotide pour suspension injectable de Teva en kit (DIN 02503751, 02503778 and 0253786) portant les numéros de lots indiqués ci-dessous.
  • Problème : Produits de santé - Qualité du produit
  • Ce que vous devriez faire : Si vous êtes en possession d'un produit concerné, ne l'utilisez pas. Consultez immédiatement votre professionnel de la santé afin d'obtenir un produit de remplacement ou une alternative. Consultez un médecin si vous avez utilisé ce produit et présentez des symptômes d'infection ou d'autres symptômes ou effets secondaires inattendus.

Produits visés

Produit

DIN

UPC

Lot

Date de péremption

Octréotide pour injection Teva 10 mg/vial - kit

02503751

068510998460

4401203R

4401202

4400915

31 oct 2026

30 sept 2026

31 août 2026

Octréotide pour injection Teva 20 mg/vial - kit

02503778

068510998477

4501460

4401309

4401501

4401231

4401065

31 mars 2027

30 sept 2026

31 oct 2026

30 sept 2026

30 sept 2026

Octréotide pour injection Teva 30 mg/vial - kit

02503786

068510998484

4501296

4401394

4500804

4500219

4401208

4500218

4401207

4400955

4400918

28 fév 2027

31 oct 2026

31 oct 2026

30 sept 2026

30 sept 2026

30 sept 2026

30 sept 2026

30 sept 2026

31 août 2026

Problème

Teva Canada Limited procède au rappel de toutes les concentrations (lots énumérés ci-dessus) du médicament sur ordonnance Octréotide par mesure de précaution en raison de lacunes dans les bonnes pratiques de fabrication (BPF) constatées dans son site de fabrication étranger. Les BPF garantissent que les médicaments répondent aux normes de qualité appropriées pour leur utilisation prévue avant leur mise en vente. Les lacunes identifiées pourraient entraîner des problèmes potentiels pour la qualité des produits, notamment une contamination microbiologique (compromettant la stérilité), une contamination par des particules étrangères et des préoccupations liées à l'exactitude des dosages.

Les risques potentiels graves pour la santé associés à ces lacunes comprennent :

  • Infections cutanées et musculaires au site d'injection, notamment cellulite ou abcès
  • Infection sanguine grave
  • Caillots sanguins
  • Réactions d'hypersensibilité, notamment réactions allergiques potentiellement mortelles
  • Réactions inflammatoires/bosses au site d'injection
  • Absence d'effet thérapeutique en raison d'une dose insuffisante
  • Symptômes de surdose, tels que bouffées de chaleur, miction fréquente, fatigue, dépression, anxiété et manque de concentration, ou aggravation des effets secondaires.

L'acétate d'octréotide de Teva en suspension injectable est un médicament d'action prolongée délivré sur ordonnance utilisé pour traiter certains troubles liés aux hormones, notamment l'acromégalie (une affection causée par un excès d'hormone de croissance), ainsi que la diarrhée sévère et les bouffées de chaleur causées par certaines tumeurs.

Santé Canada surveille le rappel et l'enquête menés par l'entreprise, y compris la mise en œuvre de mesures correctives et préventives. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont détectés.

Ce que vous devriez faire

  • Si vous possédez un produit visé, ne l'utilisez pas. Consultez immédiatement votre professionnel de la santé afin d'obtenir un produit de remplacement ou une solution de rechange. Si vous n'êtes pas certain que votre produit est visé, vérifiez auprès de votre pharmacie.
  • Consultez un médecin si vous avez utilisé ce produit et que vous présentez des symptômes d'infection ou d'autres symptômes ou effets secondaires inattendus.
  • Retournez le ou les produits visés à la pharmacie où vous les avez achetés afin qu'ils soient éliminés de façon appropriée.
  • Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé le produit concerné et que vous avez des inquiétudes pour votre santé.
  • Contactez Teva Canada Limited en appelant le numéro gratuit 1-800-268-4127, option 3, ou par courriel à [email protected], si vous avez des questions concernant ce rappel.
  • Signalez tout effet secondaire ou plainte liés à un produit de santé à Santé Canada.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]

